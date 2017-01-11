Московский "Военторг" ушел гонконгскому офшору

Экс-владельц «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продал многофункциональный центр «Военторг» на Воздвиженке в центре Москвы гонконгскому офшору FPH Europe Holding II (H-K) Ltd, сообщает RNS, со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, которая одобрила соответствующую сделку.

Ранее издание сообщало, что основным претендентом на покупку бизнес-центра стала компания Avica, управляющая фондами прямых инвестиций в сфере коммерческой недвижимости, в партнерстве с китайской Fosun.

По словам одного из источников, сумма сделки обсуждалась на уровне $160 млн. В 2014 году Рыболовлев планировал продать объект за $350, затем цена снижалась до $200 млн и $180 млн.

Гонконгский офшор FPH Europe Holding II (H-K) Ltd был зарегистрирован в марте прошлого года, следует из реестра компаний на одном из административных сайтов Гонконга. В Avica и Fosun Property Holding сообщение ФАС пока не комментируют.