Реальные доходы россиян падают 25-й месяц подряд

Реальные доходы россиян сокращаются 25-ый месяц подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года и с тех пор они упали на 12,7%, передает РБК со ссылкой на мониторинг НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году».

По данным экспертов ВШЭ, темпы падения потребительской активности в РФ опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%. В 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян, при этом у 11% жителей страны не хватает денег даже на продукты. При этом, отмечают эксперты, большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают.

Чаще других на бедность жалуются пенсионеры и жители сельской местности. Так, в 2016 году трудности с приобретением продуктов питания и одежды испытывали 54% пенсионеров и 45% сельчан.

Наибольшие проблемы в 2016 году россияне испытывали с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. На финансовые трудности при покупке лекарств пожаловались 18% респондентов, а на невозможность платить по кредитам — 13%.

Рост недовольства достатком особенно заметен среди пенсионеров, а также семей с двумя и более детьми. В ноябре 53% таких семей просрочили выполнение своих финансовых обязательств на три месяца, о трудностях при оплате услуг ЖКХ сообщили 60%.

42% россиян в ноябре 2016 года заявили, что ожидают дальнейшего ухудшения материального положения своей семьи. При этом порядка 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, заявили, что не справятся с трудностями без помощи государства.

Также в ходе опроса 41% респондентов заявили, что из-за нехватки денег вынуждены сокращать потребление товаров и услуг, 45% - переходить на более дешевые продукты питания.

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