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Московский листок

Кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон не признал право России на Крым

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 2

Кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон не признал право России на Крым

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям заявил, что Россия не имела права на присоединение Крыма и должна понести за это наказание.

На вопрос, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", - цитирует РИА Новости Тиллерсона.

Он также заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.

Кроме того, Тиллерсон отметил, что поддерживает «закон Магнитского», предусматривающего санкции в отношении лиц из России. «Да, поддерживаю», — заявил он в ответ на вопрос о поддержке закона, заданный сенатором Беном Кардином.

Также кандидат на пост госсекретаря назвал санкции в отношении России важным инструментом внешней политики. «Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя и помощь, и — когда это необходимо — экономические санкции как инструмент внешней политики», — сказал он.

Тиллерсон также заявил, что Россия «не оправдывает надежд» в сфере прав человека, отметив при этом, что соблюдение прав человека в мире является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона.

"Согласны ли вы, что Россия под руководством господина (президента РФ Владимира) Путина не оправдывает надежд в этой категории?" — спросил Тиллерсона сенатор Бен Кардин.

"Да, сэр", — согласился кандидат на пост госсекретаря.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
пялотке написал 11.01.2017 19:49
Глупая пялотка, США не признают подлую и вероломную оккупацию украинского Крыма. Вот кому нельзя верить - то это РФии. Хронические лжецы
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(без названия)
Пилот "прост" написал 11.01.2017 19:27
Ну такая риторика вполне понятна - зарабатывает очки у конгрессменов до голосования . Вопрос в другом - изменится ли позиция когда он сядет в кресло госсекретаря ? Свежо предание , да верится с трудом . Верить на слово штатам - выставлять себя дураком.
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