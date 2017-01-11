Трамп признал причастность россии к кибератакам на США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки. "Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду. При этом он отметил, что США подвергается очень большому числу хакерских атак, к которым может быть причастен Китай.

При этом, Трамп пообещал принять необходимые меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту", - цитирует Интерфакс избранного президента.

Трамп также заявил, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив при этом, что это может у него не получиться.

"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть, и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он.

Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

При этом Трамп заверил, что, он - если это будет нужно - сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон. "Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.