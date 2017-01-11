Трамп признал причастность россии к кибератакам на США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки. "Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду. При этом он отметил, что США подвергается очень большому числу хакерских атак, к которым может быть причастен Китай.
При этом, Трамп пообещал принять необходимые меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту", - цитирует Интерфакс избранного президента.
Трамп также заявил, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив при этом, что это может у него не получиться.
"Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть, и немалая вероятность того, что это не получится", - сказал он.
Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".
При этом Трамп заверил, что, он - если это будет нужно - сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон. "Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.
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kerg написал 11.01.2017 21:24
-++--++--+--++--++- написал 11.01.2017 21:15
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Тем временем, в Сенат США республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Робертом Портманом, а также демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом внесен законопроект о санкциях в отношении россии за имевшее место вмешательство в президентскую кампанию. Разработчики законопроекта выступают за введение санкций против лиц и организаций, сотрудничающих с российскими силовыми структурами, включая ФСБ и ГРУ. Авторы документа предложили закрепить на законодательном уровне положения указа президента США Барака Обамы о введении санкции против лиц, причастных к вредоносной активности в киберпространстве, которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
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Сенаторы также выступают за арест активов лиц, причастных к подрыву кибербезопасности США и введение запрета на выдачу им американских виз, также предполагается введение ограничений и в отношении лиц и организаций, оказывающих финансовую и материальную поддержку хакерам.
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Новые санкции предлагается наложить на энергетический сектор россии в связи с ситуацией в Украине и Сирии. Законопроект предусматривает введение ограничительных мер на инвестиции в проекты в сфере гражданской атомной энергетики, которые реализует РФ, а также запрет на участие в строительстве российских трубопроводов. Кроме того, возможно наложение ограничений на участие в разработке российских нефтяных и газовых месторождений в случае, если сумма инвестиций превышает 20 миллионов долларов.
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США и третьим странам предлагается ограничить участие в приватизации российских госактивов или покупке гособлигаций РФ. Лицам, которые, по мнению Соединенных Штатов, несут ответственность за нарушения прав человека на территории, оккупированной или контролируемой россией, также предлагается не выдавать американские визы.
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Кроме того, законопроект накладывает запрет на любые действия, означающие признание суверенитета россии над Крымом или "независимости" Абхазии и Южной Осетии, а также закрепляет введенные ранее санкции в отношении россии в связи с ситуацией в Украине.
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