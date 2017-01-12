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Московский листок

Марин Ле Пен вполне реально может стать президентом Франции

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 2

франция выборы ле пен
Марин Ле Пен вполне реально может стать президентом Франции

Из опубликованных в среду еженедельником Paris Match результатов соцопроса следует,, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен впервые опередила по популярности своего главного соперника, экс-премьера Франции Фийона. Ее электорат расширяется за счет не самой богатой части общества, - служащих и рабочих. Ле Пен рассматривается в качестве победителя в первом туре примерно с 26,5% голосов. Фийон расположился на втором месте почти с 25% голосов. В то же время покинувший пост премьера Франции ради участия в выборах социалист Мануэль Вальс набирает 17% голосов.

До выборов еще больше 3 месяцев и все может поменяться. Но "тенденция, однако"...

В недавнем разговоре с французской журналисткой Натали Уварофф, по понятным причинам хорошо понимающей ситуацию во французской политике, мы коснулись перспектив Ле Пен и она четко сказала, что никто во Франции серьезно на нее не рассчитывает. Хотя б потому, что и она и Фийон играют на одном электоральном поле справа, но Фийон воспинимается как серьезный статусный политик, а Ле Пен не очень. 

Я ответил, что только что в США избрали такого "несерьезного" политика в противовес куда уж как статусной Хиллари Клинтон, и это может быть вообще мировая тендениция - Фийон же потрясающе скучен, как и Вальс, на котором вообще лежит тень убогого правления Олланда... И к сожалению сейчас в Европе чаша популярности явно перевешивает направо - политики, объявлявшие себя "левыми", разумеется, таковыми и в самом близком приближении не являлись, тот же Олланд типично буржуазный политик, с чего он левый? А избирателю надоела фальшь.

Натали Уварофф на это отметила, что все же французский политикум весьма стабилен и консервативен, и крайние голосования, к которым она относит и голосование за Марин Ле Пен, для Французской республики не характерны. И предположила, что на следующем этапе чашка весов опять качнется влево, и можно будет присмотреться к Макрону, который на этих выборах навряд ли выйдет даже во второй тур.

Но в начале недели результаты электорального опроса, которые представила компания Odoxa, показали, что более половины опрошенных считают - независимый кандидат, экс-министр экономики Эммануэль Макрон будет лучшим президентом, чем Фийон. Это говорит о том, что и во Французской республике надоели скучные "статусные" кандидаты... Но и сам Макрон, по сути, тоже очень условно левая фигура, и тоже слишком статусен.

А такая дама как Ле Пен вполне способна поломать всю избирательную "пульку", с псевдо-левыми и псевдо-правыми кандидатами - она-то точно правая, и точно не умеренная. То есть настоящая. Это подкупает избирателя. 

Кстати, одна из составляющих популярности Путина в Европе - это тоже его "натуральность". Нам здесь, внутри России так не кажется, но кто же нам верит в Европе? Европейская политика верит только собственным заблуждениям, которые она принимает за ценности. Но это их проблемы...

Хотя если во второй тур во Франции выйдут Ле Пен и Макрон - это будет шок. Кстати, похоже, Ле Пен во втором туре выигрывает у любого кандидата, так что главная интрига французских выборов - это как не пустить ее во второй тур...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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Слава Русским! Слава России!
Борис Иванович Иванов, русский написал 12.01.2017 00:37
Слава Русским!
Слава Пидoрасам!
Слава Русским Пидoрасам!
Педерастией Русских основана Россия!
Педерастия Русских - Величие России!
Великая Россия - Оплот Педерастии!
Мы, Русские Пидoрасы, серем по всему миру!
Мы ссыкует только от патриотов-Бандерiвцiв!
Только Бандерiвцi устрашают нас до усрачки!
Мы готовы на всЁ - только бы Бандерiвцi до нас не добрались!
Мы даже вмешались в американские выборы - только бы Бандерiвцi не получили оружие от американцев!
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Трампа так ждали , так ждали....
дождались написал 12.01.2017 00:37
Трамп похоже готовится засадить Кремлю нож в спину. Ле Пен тоже придется всему миру доказывать , что она не куплена Путиным. Или рассчитываем на благодарность? Или на силу компромата?
Дружить кремль не пробовал? Или может идеи какие есть?
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