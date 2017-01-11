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Московский листок

Мэр Томска обвинил Госдеп США в сборе голосов под петицией за его отставку

Опубликовано 11.01.2017 в разделе комментариев 0

Мэр Томска обвинил Госдеп США в сборе голосов под петицией за его отставку

Мэр Томска Иван Кляйн прокомментировал появившуюся на портале Change.org петицию, автор которой требует отправить администрацию города в отставку из-за плохой уборки снега и создания транспортного коллапса в городе. По его словам, 15 тысяч подписей под петицией - это результат накрутки ботов из Госдепартамента США. Он также отметил, что сам портал Change.org также принадлежит Госдепу.

«Под петицией собрано столько-то голосов. Но мы знаем, как собираются подписи под петициями. И вот этот сайт Госдепа США, на котором собирали подписи... Это, то что мне дают мои специалисты и у меня нет оснований не доверять им. Поэтому сложно здесь оценивать столько ли действительно подписей. Вот, как на маршрутной сети. Изобрели программу-робота, и давай нагонять шаг за шагом. Одни и те же люди. Участников там было три-четыре, а нагнали там до сорока миллионов. Вот здесь я такого не исключаю. Я не утверждаю, но я и не исключаю», - заявил градоначальник агентству новостей ТВ2.

Напомним, петиция за отставку мэра Томска появилась на сайте Change.org 3 января 2017 года. В документе утверждается, что с начала ноября в Томске «не производится полноценная уборка снега», что привело за два месяца «к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают жизнь города».

Также авторы петиции обвиняют городских чиновников в том, что при проведении аукционов среди перевозчиков пассажиров общественным транспортом были выдвинуты «фантастические требования», а в итоге «город лишился 50 % транспорта, что привело к коллапсу пассажироперевозок». «Горожане по 30-40 минут ожидают свою маршрутку, опаздывают на работу, из многих районов после 21.00 часа невозможно уехать», - говорится в тексте обращения.

В конце документа авторы просят президента Путина «назначить исполнительного и честного человека, который будет искренне переживать и заботиться о городе и его жителях».

 



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