Адвокаты выступают против отмены "бумажных" свидетельств о собственности

Адвокаты просят Госдуму вернуть бумажные свидетельства права собственности на жилье, поскольку новые правила могут привести к мошенничеству и злоупотреблениям в сфере недвижимости.

Об этом заявили эксперты Ассоциации адвокатов России за права человека, обратившиеся в Госдуму с просьбой пересмотреть изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости».

«У человека на руках было подтверждение того, что он является собственником. А сейчас у него ничего не остается. Это ставит гражданина в полную зависимость от данных, внесенных или не внесенных в реестр», – считает председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст.

- Ребята вовремя проснулись, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Можно подумать, разработчики этого в высшей степени странного закона не понимали, что делают. Не "могут привести" к мошенничествам и злоупотреблениям, а именно к ним и приведут, причем обязательно! А в чем вообще была цель этого закона, как не в этом? Но адвокатам следовало бы не "гнать", а уже привести серьезные примеры применения данной законодательной нормы - все же закон вступил в силу еще в середине прошлого лета. Наверняка накопилась какая-то практика. Вот она была бы убедительным доказательством, а так просто голословное заявление - это с точки зрения PR чистая халтура. Ну и опять же явным образом нарушен принцип равенства сторон - ведь владелец имущества имеет право по закону быть абсолютно компьютерно неграмотным! Вот у него на руках есть бумажное свидетельство о собственности, а что такое электронный реестр он имеет права вообще не понимать! С какой стати его документ, выданный ему законным образом, вдруг теряет силу? Тем более, что в случае мошенничества это будет единственным вещественным доказательством его прав. Собственно само принятие этого закона было чистой воды противозаконным - ну не все наши граждане вообще имеют доступ к электронным носителям информации. И фактически для них установлено поражение в правах.