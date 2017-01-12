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Московский листок

"Закон Яровой" попал в десятку мировых угроз инновационному развитию

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 1

"Закон Яровой" попал в десятку мировых угроз инновационному развитию

«Антитеррористический пакет» авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. Как сообшает газета «Ведомости», к такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF). Соседями по списку стали Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, принимавшие намного более мягкие меры. Там инициативы касались лишь локализации данных в стране. Так в Германии закон обязывает хранить информацию о приеме и отправке сообщений и звонков в течение 10 недель. В Китае хранить персональные данные должны входящие в «критическую информационную инфраструктуру» компании. Во Вьетнаме интернет-компании обязаны хранить информацию о пользователях в течение 90 дней.

Президент Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов 7 июля 2016 года. Согласно документу, с 1 июля 2018 года операторы связи будут обязаны в течение шести месяцев хранить на территории России текстовые сообщения пользователей мобильной связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные сообщения. Аналогичные требования по хранению метаданных вводятся для интернет-провайдеров.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
........... . . написал 12.01.2017 10:56
террористы должно быть недоумевают, пожимают плечами и крутят пальцем у виска.
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