Версия теракта в падении перегруженного и неуправляемого Ту-154 Минобороны полностью исключена

Эксперты не обнаружили следов криминального взрыва на борту самолета Ту-154, разбившегося в конце декабря в Сочи, или его боевого поражения ракетой. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным издания, такое заключение следует из результатов взрывотехнических экспертиз извлеченных со дна Черного моря обломков лайнера. Таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и "аргументированно исключены" из списка возможных причин катастрофы, говорится в статье.

Эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ проверили на наличие следов взрывчатки обломки самолета, личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа. Кроме того, специалисты оценили специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Также были изучены сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после падения в воду, так и от воздействия ракеты или осколков бомбы.

По словам источника газеты, ни одного фактора, который бы даже косвенно свидетельствовал о теракте или обстрела с земли, обнаружено не было. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой - ошибке, возможно, допущенной экипажем самолета, говорится в статье. Точный ответ относительно причин аварии позже дадут военно-авиационные эксперты, занятые в настоящее время анализом информации с параметрического и речевого самописцев.

Напомним, в конце декабря Минобороны заявило, что версия теракта не исключена из списка возможных причин крушения Ту-154, несмотря на отсутствие следов взрыва на обломках самолета. Глава Минтранса Максим Соколов подтвердил нештатную работу бортовой техники разбившегося самолета. При этом он отметил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии причин крушения.

Как сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов, по итогам расшифровки речевого самописца лайнера в Минобороны пришли к выводу, что взрыва на борту не было. Он отметил, что вместо взрыва могло произойти "некое механическое воздействие".

Уральский радиолюбитель утверждает, что нашел истинную причину крушения Ту-154

Между тем не только официальные органы пытаются определить причины авиакатастрофы, но и энтузиасты. Так, радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что ему удалось разгадать истинную причину крушения. По его словам, которые приводит Ura.ru, все дело в двигателе, который, по его мнению, начал разрушаться еще во время взлета из аэропорта Адлер, где лайнер проходил дозаправку.

Дегтярев обратил внимание на видео руления самолета, которое было снято вебкамерой аэропорта. Он отметил, что никто не обратил внимание на тот факт, что при взлете самолета из правого двигателя на долю секунды показалось белое пламя или дым. По версии радиолюбителя, именно в этот момент началось разрушение правого двигателя.

Уралец не надеется на объективность проводимого следствия, пишет Ura.ru. Он считает, что пилотов сделают виновными в любом случае, так как генералы "спасают свои погоны, а для этого все сгодится".

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

После полной расшифровки чёрных ящиков разбившегося в конце декабря 2016 года в акватории Сочи Ту-154 — параметрического и речевого — эксперты Минобороны фактически уже точно могут назвать причины авиакатастрофы. По мнению специалистов, самолёт с пассажирами сгубила совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте, возможно, перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Когда экипаж заметил ошибку, было уже поздно: тяжёлому Ту-154 попросту не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.

Тяжёлый и неуправляемый

Источник Лайфа, знакомый с ходом расследования причин катастрофы, рассказал, что пресловутый человеческий фактор признан приоритетной версией крушения Ту-154.

— Изученные экспертами Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах данные речевого и параметрического (фиксирующего работу всех агрегатов самолёта) самописцев говорят, что на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости, — рассказал Лайфу источник. — Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками.

По мнению специалистов, это могло произойти после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того чтобы убрать шасси, убрал закрылки.

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