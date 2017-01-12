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Московский листок

СП рассказала, как разбазаривают бюджетные миллиарды, выделенные на моногорода

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 0

СП рассказала, как разбазаривают бюджетные миллиарды, выделенные на моногорода

Счетная палата огласила результаты проверки эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на поддержку и развитие моногородов через некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» в 2014—2016 годах. Как сообщает Газета.Ру, в материалах отмечается, что среднемесячная заработная плата гендиректора фонда Ильи Кривогова в 2015 – 2016 годах составила 1,0 млн руб., рядового сотрудника - 279,6 тыс. руб. Зарплата предусмотрена на 57 штатных должностей. «Уровень заработной платы работников фонда, выплачиваемый за счет средств федерального бюджета, со стороны Минэкономразвития не ограничивался», — отмечается в докладе.

По данным аудиторов, за последние два года на программу развития моногородов из бюджета в фонд было перечислено 14,7 млрд руб., но использованными оказались 12,5 млрд руб. При этом, до 1 января 2016 года субсидия перечислялась на расчетный счет Фонда во Внешэкономбанке. На условиях, что остаток субсидии на расчетном счете Фонда будет неснижаемым, Внешэкономбанк начислял проценты в размере от 8,75 до 10,75%. За два года доходы Фонда от размещения в банке свободных денежных средств составили почти 260 миллионов рублей. Также Счетная палата обнаружила по состоянию на ноябрь 2016 года 2,2 млрд руб. неизрасходованными. «В результате средства, выделенные фонду из федерального бюджета в 2014–2015 годах, значительно превышали его реальные потребности и могли быть предоставлены в более поздние сроки», - отметили в надзорном ведомстве.

Еще одна претензия Счетной палаты связана с затратами фонда на обучение персонала в «Московской школе управления «Сколково». По данным аудиторов, стоимость обучения одного слушателя составила почти 900 тыс. руб. в год, что в 11 раз превышает стоимость аналогичных программ РЭУ им. Плеханова и МГУ. Кроме того, большинство студентов, прошедших программу в «Сколково», свою деятельность с работой в моногородах не связали.

«Проверка показала, что социально-экономическое положение большинства моногородов, несмотря на принимаемые меры со стороны государства, ухудшается. При этом бюджетные расходы увеличиваются», — сказал на заседании коллегии СП аудитор Сергей Агапцов. По его словам, существующая система господдержки моногородов «характеризуется формализмом, отсутствием исполнительной дисциплины и ответственности за принятые решения и их последствия».

Напомним, Фонд развития моногородов был создан в 2014 году в качестве основного оператора бюджетными средствами по одноименной правительственной программе. Единственным учредителем этого НКО является Внешэкономбанк, взнос которого составил 16,4 млн руб. Остальные средства НКО получает из федерального бюджета.

 



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