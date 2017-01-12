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Московский листок

Правительство отказалось ужесточать наказание за вбросы и "карусели" на выборах

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 0

Правительство отказалось ужесточать наказание за вбросы и "карусели" на выборах

Правительство РФ отказалось поддержать законопроект, предполагающий ужесточение наказания за фальсификацию голосов на выборах. Как передает RT, в своём отзыве кабмин ссылается на то, что законом уже предусмотрено наказание за подобные нарушения.

«В законопроекте не учтено, что ответственность за вышеуказанные деяния в настоящее время может наступать по статьям 5.22 и 5.58 Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» УК», — говорится в тексте отзыва.

Авторы законопроекта предлагали штрафовать правонарушителей на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн руб. или наказывать сроком от четырех до десяти лет. Кроме того, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то ответственность за него возрастает. Максимальное наказание, которое предполагается действующим законодательством, — четыре года лишения свободы.

Помимо ужесточения наказания авторы законопроекта предлагают дополнить перечень правонарушений несколькими пунктами, среди которых так называемые вбросы и «карусели». В тексте законопроекта они обозначены как «незаконная выдача бюллетеней или открепительных удостоверений, голосование заведомо незаконно полученными бюллетенями, принуждение к действиям по фальсификации итогов голосования».

Отрицательный отзыв на законопроект пришёл и из Верховного суда. Там отмечают, что его принятие может привести к тому, что решения о выборе наказания — административного или уголовного — могут приниматься субъективно.

 

 



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