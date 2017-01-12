Работодатели в кризисной России превратились, как в 90-х, в конвертодателей

Зарплата 10% россиян полностью состоит из "черного нала", еще 13% получают часть дохода официально, а часть - "в конвертах". Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70% респондентов заявили, что полностью получают зарплату по официальной ведомости.

В 2016 году доля тех, кто получает свой доход официально, менялась в пределах от 71% до 77%, в ноябре-декабре она составляла 74%. Авторы опроса также отмечают, что в конце 2016 года актуальность проблемы безработицы для россиян снизилась.

По мнению эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, объективные показатели безработицы, а также отражение этого явления общественным сознанием говорят нам о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян.

"На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась," - отметил эксперт.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

От редакции: А тут удивляться-то нечему. Расхожая фраза о "девяностых", которые якобы куда-то ушли - опровергается в "десятых", поскольку в рамках навязанной осколку СССР по кличке Россия вместо плановой экономики модели - развиваться некуда. Зарплаты в конвертах - это этап, который вовсе не пройден, так как если платить ещё и налоги (13%!) с тех резко сократившихся с 2014-го года зарплат, так это и вовсе крохи останутся. Наживается ли на этом "работодатель-конвертодатель"? Да не очень-то - ему бы и самому на плаву остаться.

"Конверты" - лишь признак ухода "работодателей" на уже вполне обжитые позиции. Тут ведь виноваты не только и не столько уходящие, сколько само государство. Во-первых, с какого счастья среднему и мелкому бизнесочку платить налоги со всех зарплат, когда они ("предприниматели", хоть я и ненавижу это слово) - когда они видят частичную продажу акций Роснефти? Когда само государство ворует у народа по-крупному - с какой дури народу делиться с государством процентами со своих жидких доходов? Во-вторых, государству в этой ситуации полезно вспомнить, что оно должно обеспечивать (вот на это налоги и платят - для ЭТОГО) не просто исправное налогообложение, но и такой уровень слаженности работы всех отраслей экономики, когда прятаться в тень будет не просто невыгодно, а банально некогда. Ведь кризис экономический - ни что иное как вспышка взаимного недоверия, крайне низкий индекс успешности сотрудничества всех звеньев экономики в пределах границ (в нашем случае РФ) и в рамках обозримого планирования.

И на кризис ещё влияют такие "неучтённые" факторы и трудовые ресурсы - как украинские, белорусские, узбекские, таджикские, в общем - советские. А вы знаете сколько дерёт государство-Труба в месяц и в год за право советских братьев работать в Москве? Четыре тысячи двести рублей в месяц за патент и четырнадцать в год ещё "за обслуживание" (медкомиссия и бюрократия). И кто ж тут будет работать не "в тени" после даких драконовских мер государства? Вот что важно, и чего наши правящие экономикой либералы в упор не хотят замечать, проводя "гайдаровские форумы" и говоря там на птичьем своём языке (о государственно-частном партнёрстве и прочих ересях времён деиндустриализации), столь далёком от народа...

Доля "конвертируемых" зарплат при нынешней тенденции рассогласования звеньев экономики (которая и есть-то только благодаря СССР, а никак не "бизьнесу" и приватизации) - конечно же будет расти, а страна возвращаться в девяностые, хотят того в Белом доме у Мити или не хотят. Кстати, их и это устраивает: им вообще ни оборонная промышленность, ни мирная индустрия как таковая не нужны, им важно лишь чтобы пиар работал исправно и Труба качала ресурсы РФ на Запад и Восток. Об этом читайте ниже материал.

Дмитрий Чёрный, пролетарий Сети

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