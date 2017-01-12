Щелкунчик оказался оборотнем!

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой и не отражает суть Рождества. С таким заявлением выступил митрополит новосибирский и бердский Тихон (Леонид Емельянов), сообщает ТАСС. Представитель церкви назвал Щелкунчика «принцем-оборотнем». В качестве альтернативного спектакля, который можно показывать в новогодние праздники, он предложил оперу «Рождество» Ираиды Сальниковой, созданную по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

В 2015 году митрополит Тихон уже жаловался в прокуратуру на постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета.

Самое время передавать церкви объекты культуры. Ну там Исаакиевский собор, а можно и театры заодно. А то ставят черт-те что, каких-то педерастов и иностранцев.

Ну подумайте сами, разве может Чайковский - и не оскорбить чувства верующих? Причем самим фактом своего существования.

Про оборотней отдельно. Вы думаете, оборотней не существует? Как бы не так! Вот митрополит уже разоблачил одного, а в реальности их куда больше. Ловить - и на костер! Чем быстрей всех переловим, тем скорей наступят благодать и благолепие.

И покемонов дьявольских - тоже ловить! А то ведь даже в храмы залазят.

Пора, конечно, изгонять бесовщину из учреждений культуры. На очереди "Мефистофель" и "Майская ночь или утопленница". Хотя я бы присмотрелся и к "Сказке о царе Салтане" - там князь Гвидон превращается в шмеля, что есть чистой воды оборотничество! А царевна-лебедь - это вообще ни в какие ворота. Еще б царевну-лягушку удумали...

Ничуть не лучше и "Снегурочка" - это чистой воды язычество. Оскорбляет чувства православных - аж перенесть невозможно как!

Надо бы разобраться и с музеями изобразительных искусств - мало того, что там нарисованы граждане совершенно голышом, так еще и изображены в виде каких-то наяд, нимф и прочих сатиров, то есть божеств языческого пантеона, что, строго говоря, уже экстремизм какой-то религиозный. Собрать и сжечь!

Странно, что никто не обращает внимания и на находящиеся в музеях, в частности, в музее имени Пушкина (того самого охальника, что написал "Сказку о царе Салтане" и "О попе и работнике его Балде") египетские мумии - мало того, что они представляют собой языческие дьволопоклоннические культы, так еще и погребены не по православному обряду!

Думаю, православным активистам есть, чем заняться.