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Московский листок

Период дешёвой водки в сырьевой империи закончился с периодом выборов

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис водка минфин
Период дешёвой водки в сырьевой империи закончился с периодом выборов

В Министерстве финансов РФ предложили повысить минимальную цену на пол-литровую бутылку водки со 190 рублей до 219 рублей. Об этом говорится в тексте проекта нормативного правового акта, размещенного на федеральном портале. 

В пояснительной записке к документу говорится, что пересмотр цены обусловлен повышением стоимости акцизов с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Планируется, что проект вступит в силу в июне 2017 года. 

Авторы проекта считают, что повышение минимальной цены на алкогольную продукцию улучшит уровень производства и оборота качественной алкогольной продукции и поспособствует сокращению доли суррогатного алкоголя на рынке. 

В конце декабря 2016 года, после гибели в Иркутской области 74 человек от отравления суррогатным концентратом для принятия ванн "Боярышник" (позже число жертв выросло до 76) президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Напомним, главный нарколог Москвы Евгений Брюн недавно заявил, что жители столицы стали пить меньше, в настоящее время 80 тысяч человек больны алкоголизмом, что составляет меньше 1% населения. По словам Брюна, в РФ за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией.

Брюн также добавил, что до 2014 года после больших праздников в городе на 15−20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем.

- Любопытная реакция, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - после инцидента с "Боярышником" ожидалось, по идее, какое-то более разумное решение, ведь пьют-то гадость явно не из-за избытка денег региональные вынужденные россияне, а вот как либеральный-то Минфин решает проблему, видимо, рассматривая водку не как продукт пищевой (алкогольный), а как идеологический фактор (продукт): вот надо Путина выбирать или думаков переизбирать, так цена на водку падает, а как перевыбрали, так и назад можно дорожать, логика железная!

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