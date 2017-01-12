Размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что это уже третья страна, которая наращивает свое военное присутствие у границ РФ в Европе. «Это даже не европейское государство», — добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что количество военного контингента не играет существенной роли. «Тысяча или десять тысяч — речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять», — заключил он.

Ранее агентство EFE сообщило, что в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе группа из 300 американских военнослужащих прибыла в Польшу. В настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США. Также сообщалось, что из Германии в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и другая боевая техника НАТО.

В свою очередь вчера правительство Мити (Медведев который) сделало ошеломляющее заявление. Обороноспособность сырьевой империи теперь, оказывается, укрепляют ТАСС, "Останкино", ВГТРК, ну и прочие пиар-структуры правящего в постсоветской России класса долларовых миллиардеров.

Правительство утвердило перечень предприятий, имеющих "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства". В список попали и несколько государственных СМИ, говорится в документе, обнародованном в среду за подписью главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

В частности, речь идет об информационном агентстве "Россия сегодня", Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), телецентре "Останкино", агентстве ИТАР-ТАСС и операторе связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

Всего в списке значится 64 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В него также входят предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации "Росатом". Распоряжение премьер-министра вступило в силу 1 января 2017 года.

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