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Московский листок

На приближение тысяч танков к границам СССР Песков и Медведев ответят беспощадными телепередачами?

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 1

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На приближение тысяч танков к границам СССР Песков и Медведев ответят беспощадными телепередачами?

Размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал Песков. 

Пресс-секретарь президента отметил, что это уже третья страна, которая наращивает свое военное присутствие у границ РФ в Европе. «Это даже не европейское государство», — добавил он. 

При этом Песков подчеркнул, что количество военного контингента не играет существенной роли. «Тысяча или десять тысяч — речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять», — заключил он. 

Ранее агентство EFE сообщило, что в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе группа из 300 американских военнослужащих прибыла в Польшу. В настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США. Также сообщалось, что из Германии в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и другая боевая техника НАТО.

В свою очередь вчера правительство Мити (Медведев который) сделало ошеломляющее заявление. Обороноспособность сырьевой империи теперь, оказывается, укрепляют ТАСС, "Останкино", ВГТРК, ну и прочие пиар-структуры правящего в постсоветской России класса долларовых миллиардеров. 

Правительство утвердило перечень предприятий, имеющих "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства". В список попали и несколько государственных СМИ, говорится в документе, обнародованном в среду за подписью главы кабинета министров Дмитрия Медведева. 

В частности, речь идет об информационном агентстве "Россия сегодня", Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), телецентре "Останкино", агентстве ИТАР-ТАСС и операторе связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). 

Всего в списке значится 64 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В него также входят предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации "Росатом". Распоряжение премьер-министра вступило в силу 1 января 2017 года. 

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Всего комментариев к статье: 1
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И что можно ответить..
Szanya написал 12.01.2017 15:38
И как может ответить фейковая власть у которой легитимость хромает, в чем они преуспели - в пиаре для внутреннего пользования, вот и все действия. Хотя на данный вопрос, наверное, и не стоит реагировать, тем более при скудном бюджете, танчики хоть их тысяча и пять это так, для мебели, толку мало, а материальных ресурсов, ой, как много требуется.
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