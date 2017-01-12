Появление четырёх "сушек" в Сирии американские чинуши восприняли как "наращивание"

Россия увеличивает свое военное присутствие в Сирии, несмотря на заявления руководства страны об обратном, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, в начале недели РФ перебросила в Сирию четыре дополнительных штурмовых самолета Су-25. Они пополнили группировку российских войск, расположенную на авиабазе "Хмеймим". По словам одного из источников, на пути в Сирию самолеты останавливались на дозаправку в Иране.

Источники уточнили, что самолеты прибыли в Сирию в понедельник, 9 января. Один из собеседников телеканала также сказал, что в Сирию прибыла группа российских контрактников, в том числе бойцы из Чечни, однако назвать конкретные цифры отказался.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сократит свое военное присутствие в Сирии. Соответствующее объявление было сделано после того, как стало известно о достижении соглашения о перемирии между противоборствующими сторонами сирийского конфликта.

"(Русские) говорят, что они выводят (войска из Сирии), но мы не видели никаких доказательств этого. Наоборот, мы видим, что новые силы прибывают (в регион)", - цитирует Fox News слова одного из американских чиновников.

Минобороны РФ все опровергает

На сообщение телеканала оперативно отреагировало Минобороны России. В ведомстве информацию об усилении российского военного присутствия в Сирии опровергли, назвав сообщения "уткой", передает "Интерфакс".

"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Министерством обороны РФ реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирийской Арабской республике", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он назвал сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основной части войск из Сирии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что решение было принято в связи с выполнением поставленных перед Воздушно-космическими силами (ВКС) задач, а не стало результатом переговоров с зарубежными партнерами. Однако затем ситуация в регионе вновь обострилась. В апреле 2016 года Путин признал, что говорить о каком-то коренном переломе ситуации в САР пока рано.

Напомним, с 6 января группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первой ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он в пятницу журналистам. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

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