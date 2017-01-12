За год в России к уголовной ответственности привлекли более миллиона человек

Общее количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности в РФ в 2016 году превысило один миллион человек, передает Интерфакс со ссылкой на статистику Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ФСИН, на 1 января 2017 года в российских тюрьмах, СИЗО и колониях находилось 630 тыс. 155 человек. В частности, в 717 исправительных колониях отбывало наказание почти 519,5 тысяч человек, в СИЗО содержалось 107,3 тыс. арестантов, в колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы - 2005 преступников, в воспитательных колониях - 1655 подростков.

Порядка 10% (49,2 тыс.) заключенных колоний и СИЗО в прошлом году составляли женщины. По данным ФСИН, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 577 детей.

Кроме того, еще 407 тысяч граждан осуждено к наказаниям, не связанным с лишением свободы и еще 5409 человек находится под домашним арестом.