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Московский листок

За год в России к уголовной ответственности привлекли более миллиона человек

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 1

За год в России к уголовной ответственности привлекли более миллиона человек

Общее количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности в РФ в 2016 году превысило один миллион человек, передает Интерфакс со ссылкой на статистику Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ФСИН, на 1 января 2017 года в российских тюрьмах, СИЗО и колониях находилось 630 тыс. 155 человек. В частности, в 717 исправительных колониях отбывало наказание почти 519,5 тысяч человек, в СИЗО содержалось 107,3 тыс. арестантов, в колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы - 2005 преступников, в воспитательных колониях - 1655 подростков.

Порядка 10% (49,2 тыс.) заключенных колоний и СИЗО в прошлом году составляли женщины. По данным ФСИН, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 577 детей.

Кроме того, еще 407 тысяч граждан осуждено к наказаниям, не связанным с лишением свободы и еще 5409 человек находится под домашним арестом.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
........ . . написал 12.01.2017 17:19
Порядка 10% (49,2 тыс.) заключенных колоний и СИЗО в прошлом году составляли женщины.
.
куда смотрят феминистки. нужно немедленно устранить столь наглое попрание прав женшин и выделить им соответствующие квоты.
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