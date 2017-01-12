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Московский листок

Украинцы хотят пройти по Красной площади

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 6

Украинцы хотят пройти по Красной площади

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук уверен, что украинская армия сможет победить российскую.

"Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

- У меня тоже нет сомнений в том, что украинские воины могут принять участие в параде на Красной площади, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот немцы тоже уж на что были сильные воины, и прошли по Красной площади под конвоем в 1945 году. А чем украинцы хуже? Проблема только одна - Россия не воюет с Украиной, не считать же войной изгнание украинских войск из Крыма сцаными тряпками? А на Донбассе Украина воюет с собственными гражданами, называет эту карательную операцию АТО, а не войной. Но если украинские небратья так сильно хотят пройти по Красной площади - милости просим, объявляйте войну и выстраивайтесь в колонны, идти не так уж далеко, кормить будут.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Пилот "прост" написал 12.01.2017 18:53
Андрей Тетерук оказался в Иловайском котле! И этим все сказано.Болезнь украины зашла очень далеко. Параноидальный бред, галлюцинации, растроение личности- плохи дела. Они уже один парад провели..... 24 августа 2014 года в Донецке в качестве пленных.
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(без названия)
историк тот же написал 12.01.2017 18:46
Немецкие солдаты никогда не проходили по Красной площади,хоть под конвоем,хоть без.А вот по Садовому кольцу под конвоем проходили.И было это не в 1945 а в 1944 году.Вот знамена войск Третьего Рейха на Красной площади действительно побывали в 1945году.На Параде Победы 24 июня 1945года.
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в 1944
Хруст написал 12.01.2017 18:31
и не по Красной. а так , да что называется, ласкаво просиме
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 12.01.2017 18:29
Следует сделать уточнение... по Красной площади немцы не шли... Знаменитый "парад" 1944 года имел место быть в районе Садового кольца...
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(без названия)
Сидор написал 12.01.2017 18:25
В принципе в этом нет ничего невозможного. Как Ильич считал в 1916 году, что у РИ имеется изрядный запас прочности, и он лично вряд ли сможет стать свидетелем революции, так и ЦРУшные эксперты в 1991 году даже думать не могли о том, что Советский Союз рухнет. Путиноидная Россия вряд ли долго протянет при стремительно нищающем населении и безудержном росте цен. А вот когда в России начнется революция и сопутствующий ей хаос и война всех против всех, а также развал всего, а уж армия и мусорки разбегутся в разные стороны первыми. Вот тогда хохляцкая армия, имеющая хоть какую-то организацию на фоне всеобщего бардака, вполне сможет пройти парадом по Красной площади, почему бы и нет? Поживем - увидим. Тут просто время решает.
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Отличная статья!
Это что?! написал 12.01.2017 18:03
Все в точку. Согласен.
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