Украинцы хотят пройти по Красной площади

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук уверен, что украинская армия сможет победить российскую.

"Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

- У меня тоже нет сомнений в том, что украинские воины могут принять участие в параде на Красной площади, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот немцы тоже уж на что были сильные воины, и прошли по Красной площади под конвоем в 1945 году. А чем украинцы хуже? Проблема только одна - Россия не воюет с Украиной, не считать же войной изгнание украинских войск из Крыма сцаными тряпками? А на Донбассе Украина воюет с собственными гражданами, называет эту карательную операцию АТО, а не войной. Но если украинские небратья так сильно хотят пройти по Красной площади - милости просим, объявляйте войну и выстраивайтесь в колонны, идти не так уж далеко, кормить будут.