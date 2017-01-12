Митя-гайдаровец сетует на политизацию "невидимо рукастого" рынка

«Важная особенность современной экономики, которая касается всех, — это резкая политизация международных экономических отношений, нам сейчас от этого никуда не уйти», — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в четверг. "Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире."

Он добавил, что имеет в виду не только Россию, но и общемировую ситуацию.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хватается за голову:

- Что за лепет? Какой век на дворе? Что, премьер РФ никогда не слышал (по идее - в студенчестве) марксистской формулы "политика есть концентрированная экономика"?! Может, им там, "егор-гайдаровцам" не экономические форумы проводить пора, а на курсы повышения квалификации работников языка и микрофона? О том, что не экономика политизируется, а политика (внешняя) есть продолжение экономики, особенно на стадии империализма, и уж тем более в период экономического кризиса. Выходит, что те, кто с "гайдаровских времён" (с начала 90-х) убеждал население СССР в том, что всё начнёт работать везде лучше в частных руках и без "железного завеса" в экономике - оказались в собственной ловушке. Это они (проводя гайдаровские форумы, власть подтверждает свою преемственность реформаторскую, капиталистическую) тянули тогда ещё СССР в мировой рынок, это они утверждали, что без конфронтации политической (идеологической), без борьбы систем, без издержек на сражение социализма и империализма, экономика "суверенной России" прямо-таки расцветёт! И что же теперь - жалкие, бессильные утилизаторы плановой экономики, приватизаторы того, что нельзя было приватизировать - жалуются на то (вписанность в миройо рынок), что прежде считали спасением для "убитой плановой экономики"?!! Да гнать их вон из правительства и поднимать над "Белым домом" красный флаг!

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