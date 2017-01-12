Черви с доставкой: губернатор Левченко получил то, что пытался скормить бедным детям

Резонансная история с новогодними подарками для детей-льготников в Иркутске, в которых якобы оказались конфеты с червями, получила продолжение. 11 января неизвестные личности попытались передать сладкий подарок с червями губернатору региона Сергею Левченко, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В отдел по работе с обращениями граждан управления главы и правительства региона пришли трое неизвестных, которые отказались представиться и настойчиво просили передать губернатору новогодний подарок, который они якобы получили в органах социальной защиты. В прозрачном пакете находились конфеты и черви. Одна из посетительниц снимала все на камеру мобильного телефона. Затем "гости" оставили пакет и покинули приемную, сообщается в публикации.

"В пакет были насыпаны черви, похожие на те, которые продаются в специализированных рыболовных магазинах", - рассказала начальник отдела Елена Сорокина. Она подчеркнула, что пакет, принесенный анонимными посетителями, "не имеет ничего общего с новогодними подарками, которые получали льготники от Министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области".

"Подобные действия со стороны граждан наводят на мысль о спланированной провокации, направленной на дискредитацию областных властей", - добавила чиновница.

Позже сотрудники отдела обнаружили рассыпанных червей прямо у входа в здание. "Создается ощущение, что в новогодний подарок их насыпали прямо там", - сказала Сорокина.

Правительство области обратилось в правоохранительные органы с заявлением о хулиганстве. На место был вызван наряд полиции. Стражи порядка осмотрели место происшествия, а пакет и его содержимое передали на экспертизу.

Доказательств нет, подчеркивают власти

Правительство Иркутской области в сообщении на своем сайте подчеркивает, что пока официального подтверждения о наличии червей в конфетах из новогодних подарков, которые раздавались детям из малообеспеченных семей в Иркутске, нет.

С 20 декабря поступило три обращения от льготополучателей по поводу качества новогодних подарков. Одно из них, по сообщению Роспотребнадзора, было направлено специалистам 22 декабря 2016 года по электронной почте с фотографиями некачественных конфет с наличием червей, сообщается в пресс-релизе.

При этом якобы сам испорченный товар и коробка для проверки не предоставлены. По словам заявительницы, она сфотографировала конфеты, отправила фотографию по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. По данным фактам проводится проверка, сообщила заместитель председателя правительства Валентина Вобликова.

От редакции: Зюгановская креатура губернатора явно досиживает последние месяцы в своём кресле. То детдомовцы травятся - оптимизация медицины делает первые "успехи" именно там, в сибирских далях. То солдаты гибнут - по той же причине, хорошо стала медицина работать. Зато вот сибирские "патриоты" тратят немалые средства на розыски пушки Колчака - видимо, от сильной, внушённой кремлядями любви к этому белому палачу. Бюджетные средства в самом прямом смысле уходят в воду - и концы, как говорится, в воду.

Зато у Сибирской власти всегда найдутся червивые конфетки для детей из малообеспеченных (этой чёртовой властью малообеспеченных!) семей. Ноу комментс. Включаем обратный отсчёт, сколько ещё Левченко прогубернаторствует. Интересно, что там Зюганов скажет по данному торжественному поводу - кадры-то его. И куда ни глянь - не просто махровые реакционеры (Локоть в новосибирске вместо Первомая какой-то позорный крестный ход устроил по городу), а ещё и вредители. Антинародная власть? Похоже - а ведь такой зюгановский термин полюбившийся... И что-то про "красный пояс" в данной связи уже не вспоминают в Малом Сухаревском переулочке, в ЦК КПРФ - может, потому что и пояса нет, а дырочки от него могут быть красными лишь от стыда?

Д.Ч.

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