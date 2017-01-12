Из скелета доктора Менгеле вышло превосходное учебное пособие

Останкам известного нацистского врача Йозефа Менгеле нашли неожиданное применение. В течение 30 лет скелет Менгеле, известного как "доктор Смерть", пылился в Институте судебной экспертизы бразильского города Сан-Паулу, но теперь из него решено сделать учебное пособие для студентов, сообщает AP.

С инициативой такого использования останков выступил местный патологоанатом Даниэль Ромеро Муньос. В 1985 году именно он идентифицировал останки Менгеле, что затем подтвердил анализ ДНК. Тест поставил точку в начатых после Второй мировой войны поисках Менгеле, которые вели США, Израиль и ФРГ, напоминает NEWSru Israel.

После войны Менгеле покинул Германию и на протяжении многих лет скрывался. Он умер в 1979 году, утонув во время купания на одном из пляжей Бразилии. На тот момент ему было 67 лет.

Родственники отказались хоронить Менгеле в Германии. После этого его останки были переданы на хранение в Институт судебной экспертизы Сан-Паулу.

По мнению Муньоса, кости нацистского врача помогут при обучении студентов-медиков. Исследование останков и сопоставление их особенностей с известными фактами из жизни Менгеле станут хорошим подспорьем учебному процессу.

Доктор Смерть и опыты в Освенциме

Йозеф Менгеле, самый известный из нацистских преступников-врачей, родился в Баварии в 1911 году. Он изучал философию в Мюнхенском университете и медицину во Франкфуртском. В 1934 году вступил в СА и сделался членом Национал-социалистской партии, в 1937 году вступил в СС. Работал в Институте наследственной биологии и расовой гигиены. Тема диссертации: "Морфологические исследования строения нижней челюсти представителей четырех рас".

После начала Второй мировой войны в качестве военного врача служил в эсэсовской дивизии "Викинг" на территории Франции, Польши и России. В 1942 году получил железный крест за спасение двух танкистов из горящего танка. После ранения гауптштурмфюрер СС Менгеле был признан негодным к строевой службе и в 1943 году назначен главным врачом концлагеря Освенцим. Заключенные вскоре прозвали его "ангелом Смерти".

Помимо своей основной функции - уничтожения "неполноценных рас", военнопленных, коммунистов и просто недовольных - концлагеря выполняли в нацистской Германии и еще одну функцию. С приходом Менгеле Освенцим стал "крупным научно-исследовательским центром". Круг "научных" интересов Йозефа Менгеле был необычайно широк. Начал он с работ по "повышению плодовитости арийских женщин". Потом руководство нацистской партии поставило перед доктором новую, прямо противоположную задачу: найти наиболее дешевые и эффективные методы ограничения рождаемости "недочеловеков" - евреев, цыган и славян. Искалечив десятки тысяч мужчин и женщин, Менгеле пришел к выводу: самый надежный способ избежать зачатия - это кастрация.

От редакции: Как мы видим, во-первых, не небесная, а именно земная справедливость существует. Во-вторых, жаль, что скелет не имеет центральной нервной системы и не будет фиксировать прикосновений студенческих рук к себе. А то вполне сошло бы за вечные муки, обещанные многими религиями в аду за плохие поступки в отношении людей... Однако такое научное использование остатков этого арийского Angel Of Death - не вполне способно даже морально компенсировать всё то, что он и подобные ему творили с людьми. А уж ему-то, "челюстному расисту", ощупавшему столько нижних челюстей под кожей и без кожи - тем более было бы обидно, что с его черепом делают теперь то же самое какие-то смуглые унтерменши...

Обратите внимание: псевдонаучный экзекутор дожил до старости, и дожил явно безбедно. Такое без правительственного покровительства было бы невозможно. Видимо, чем-то он очень тогда помогал империализму. Утонуть в его лета - это смерть быстрая, лёгкая, безболезненная и даже экзотическая, потому что не очень-то многие ещё в состоянии плавать в 67 лет. А он - вот такой инцидент имел во время отдыха. Климат там вообще идеальный для долгожителей, так что доктор-то мог бы и до 90, и до 100 лет дотянуть запросто. Кстати, моя бабушка - из того советского народа, как раз, который сверхчеловеки пытались уничтожить, 1903-го года рождения, в 1926-м (когда NSDAP была в крайне плачевном состоянии) поставила мировой рекорд по лёгкой атлетике на спартакиаде, прожила более 100 лет, причём в ясном уме и самостоятельно передвигаясь: СПОРТ, ежеутренняя зарядка, следование всем указаниям врачей.

Важно, что Менгеле никакие "мстители" (больше прочих ими хвастался Израиль) не настигли за столь долгий срок. Видимо, "передовой отряд империализма" в лице нацистов и после проигранной ими войны был империалистам нужен, только вот где и как его использовать они так и не придумали - хотя в СССР было много версий относительно того, кому нужны гитлеровские палачи живыми. Так что пусть США не хвастаются своей победой во Второй мировой - и национал-демократическая партия Германии, созданная ими на случай прямой антисоветской агрессии, и много ещё каких центров в Латинской Америке доказывают, что дядя Сэм был вполне искренним антикоммунистом и в дни маккартистской истерики, и позже... Присмотритесь к нынешним российским нац-демам - и узнаете улыбочку всё того же менгеле, улыбку СС-овского черепка с фуражки...

Дмитрий Чёрный, славяно-цыганский недочеловек, коммунист