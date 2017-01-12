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Московский листок

Житель Томска угодил в полицию за кражу одного бульонного кубика

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 3

Житель Томска угодил в полицию за кражу одного бульонного кубика

Полицейские города Томска задержали местного жителя, укравшего один бульонный кубик в магазине. Как передает "Интерфакс", инцидент произошел в четверг вечером в магазине "Абрикос" на Киевской улице. Мужчина купил бутылку водки и украл бульонный кубик. Его задержали на месте преступления сотрудники магазина.

Прибывшие примерно через час сотрудники полиции задержали мужчину и повезли его в отдел для составления административного протокола.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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корнхолио написал 12.01.2017 20:15
и что? великий пообещал ему новую должность. Мораль такова - киздеть надо миллионами, а за копейки можно гарантированно сесть.
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(без названия)
Никель написал 12.01.2017 20:12
Кто еще думает, что его расстреляют?
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сытые ворюги
голодного написал 12.01.2017 19:38
не разумеют.
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