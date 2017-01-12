Житель Томска угодил в полицию за кражу одного бульонного кубика

Полицейские города Томска задержали местного жителя, укравшего один бульонный кубик в магазине. Как передает "Интерфакс", инцидент произошел в четверг вечером в магазине "Абрикос" на Киевской улице. Мужчина купил бутылку водки и украл бульонный кубик. Его задержали на месте преступления сотрудники магазина.

Прибывшие примерно через час сотрудники полиции задержали мужчину и повезли его в отдел для составления административного протокола.