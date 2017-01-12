Держащих почти неделю голодовку нефтяников Казахстана уже предают в профсоюзных верхах

Руководитель конфедерации независимых профсоюзов Лариса Харькова сообщила журналистам, что не будет обжаловать решение суда первой инстанции об отмене регистрации и ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Конфедерация не смогла набрать необходимое количество сторонников и, в соответствии с законом «О профессиональных союзах», прекращает свое существование.

Также председатель конфедерации обратилась к рабочим компании ТОО «Oil Construction Company» (Ойл Констракшн Компани) в г. Актау с предложением не устраивать акций протеста и прекратить голодовку в связи с ликвидацией конфедерации профсоюзов.

Решение областного межрайонного экономического суда об отмене регистрации и ликвидации конфедерации независимых профсоюзов Казахстана абсолютно законно, сообщила на брифинге председатель независимого профсоюзного центра Лариса Харькова на пресс-конференции. Подавать апелляцию работники профсоюзов не намерены.

Лариса Харькова, председатель КНП: «Конфедерация независимых профсоюзов зарегистрирована в феврале 2016 года. Согласно закона «О профессиональных союзах» в течении 6 мес, до августа 2016 года, мы должны были создать филиалы в 9 регионах. Органами юстиции нам было отведено дополнительное время — до конца 2016 года. Однако, мы не смогли набрать необходимое количество сторонников. В связи с чем, органы юстиции подали иск в суд об отмене регистрации и ликвидации КНП.

Тем временем на западе Казахстана члены КНП уже выступили с акциями протеста. Десятки рабочих нефтесервисного предприятия «Oil Construction Company» заявили о готовности выйти на голодовку с 15 января в знак протеста против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов.

Председатель профсоюза ОСС Амин Елеусинов: «Мы соблюдаем и закон о профсоюзах 2014 года и трудовой кодекс 2015 года, требованием протестующих рабочих является возобновление работы КНПК и создание условий для ее дальнейшего функционирования».

Соответствующее заявление было подано рабочими в городской акимат Актау 5 января. В тот же день несколько десятков нефтяников объявили голодовку. Власти Актау уже сообщили, что разрешение на проведение акции не выдадут.

Куаныш Беришбаев, зам. акима Актау: «С целью сохранения общественного порядка, у здания акимата на акцию бессрочной голодовки налагается запрет. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности».

Председатель КНП в Шымкенте Лариса Харькова также просит своих коллег не устраивать никаких протестных акций.

«В настоящее время проводится акция голодовки в Мангистауской области. Там голодают наши члены профсоюза. Я думаю это нужно прекращать. Ничего не даст эта голодовка, а люди пострадают, тем более — это рабочие. И, хочу официально заявить, что голодовка рабочих ТОО «Oil Construction Company» со мной не согласовывалась, каких-либо указаний по проведению акций протеста я никому, в том числе представителям профсоюза Елеусинову и Кушакбаеву не давала».

По заверению Ларисы Харьковой сегодня изучается вопрос дальнейшей деятельности независимого профсоюзного движения в рамках действующего законодательства.

Напомним, с 7 января в Мангистауской области десятки рабочих нефтесервисного предприятия Techno Trading LTD начали сегодня бессрочную акцию голодовки с требованием улучшения условий труда. Акция рабочих проходит в арендуемом помещении профсоюза в гостинице «Мерей» в селе Кызылтобе в Мунайлинском районе.

Участники голодовки требуют заключения дополнительного соглашения к коллективному договору, включающего гарантии о дополнительных выплатах, — включая выплаты за переработку и за вред здоровью, — а также требуют восстановить уволенных работников предприятия и прекратить гонения в коллективе. Также участники акции настаивают на том, чтобы решение о вынесении акта работодателем принималось по согласованию с профсоюзом.

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