Будущий глава Пентагона назвал Россию главной угрозой США

Претендент на пост министра обороны США, отставной генерал Джеймс Мэттис во время сенатских слушаний заявил, что считает Россию главной угрозой Соединенным Штатам. «Я думаю, что принципиальные угрозы интересам США начинаются с России», - отметил Мэттис. По его словам, «существует большой перечень вопросов, по которым интересы России и США не сходятся, по этим пунктам мы должны противостоять России и защищать свои интересы».

В своем письменном обращении к законодателям перед началом процедуры утверждения он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

«Мы находились в тесных контактах с Россией даже в течении самых темных дней холодной войны, поэтому я поддерживаю желание избранного президента продолжать тесное сотрудничество и сейчас», - написал Мэттис.

Позже стало известно, что специальный комитет американского сената принял решение разрешить Джеймсу Мэттису выдвинуть свою кандидатуру на пост гражданского министра обороны. Как сообщает агентство Reuters, это решение было сделано вопреки норме законодательства. Отмечается, что Мэттису предстоит получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра. Напомним, генерал Мэттис вышел в отставку в 2013 году, а по американским законам министр обороны США не может занимать постов в армии в течение семи лет до своего назначения.