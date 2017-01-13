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Московский листок

Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу

Опубликовано 13.01.2017 автором Данил Шемратов. в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии назарбаев

Источник: otyrar.kz

Руководитель конфедерации независимых профсоюзов Лариса Харькова сообщила журналистам, что не будет обжаловать решение суда первой инстанции об отмене регистрации и ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Конфедерация не смогла набрать необходимое количество сторонников и, в соответствии с законом «О профессиональных союзах», прекращает свое существование. 

Также председатель конфедерации обратилась к рабочим компании ТОО «Oil Construction Company» (Ойл Констракшн Компани) в г. Актау с предложением не устраивать акций протеста и прекратить голодовку в связи с ликвидацией конфедерации профсоюзов.

Решение областного межрайонного экономического суда об отмене регистрации и ликвидации конфедерации независимых профсоюзов Казахстана абсолютно законно, сообщила на брифинге председатель независимого профсоюзного центра Лариса Харькова на пресс-конференции. Подавать апелляцию работники профсоюзов не намерены. 

Лариса Харькова, председатель КНП: «Конфедерация независимых профсоюзов зарегистрирована в феврале 2016 года. Согласно закона «О профессиональных союзах» в течении 6 мес, до августа 2016 года, мы должны были создать филиалы в 9 регионах. Органами юстиции нам было отведено дополнительное время — до конца 2016 года. Однако, мы не смогли набрать необходимое количество сторонников. В связи с чем, органы юстиции подали иск в суд об отмене регистрации и ликвидации КНП. 

Тем временем на западе Казахстана члены КНП уже выступили с акциями протеста. Десятки рабочих нефтесервисного предприятия «Oil Construction Company» заявили о готовности выйти на голодовку с 15 января в знак протеста против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. 

Председатель профсоюза ОСС Амин Елеусинов: «Мы соблюдаем и закон о профсоюзах 2014 года и трудовой кодекс 2015 года, требованием протестующих рабочих является возобновление работы КНПК и создание условий для ее дальнейшего функционирования». 

Соответствующее заявление было подано рабочими в городской акимат Актау 5 января. В тот же день несколько десятков нефтяников объявили голодовку. Власти Актау уже сообщили, что разрешение на проведение акции не выдадут. 

Куаныш Беришбаев, зам. акима Актау: «С целью сохранения общественного порядка, у здания акимата на акцию бессрочной голодовки налагается запрет. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности». 

Председатель КНП в Шымкенте Лариса Харькова также просит своих коллег не устраивать никаких протестных акций. 

«В настоящее время проводится акция голодовки в Мангистауской области. Там голодают наши члены профсоюза. Я думаю это нужно прекращать. Ничего не даст эта голодовка, а люди пострадают, тем более — это рабочие. И, хочу официально заявить, что голодовка рабочих ТОО «Oil Construction Company» со мной не согласовывалась, каких-либо указаний по проведению акций протеста я никому, в том числе представителям профсоюза Елеусинову и Кушакбаеву не давала». 

По заверению Ларисы Харьковой сегодня изучается вопрос дальнейшей деятельности независимого профсоюзного движения в рамках действующего законодательства.

От редакции: Тут нужно, конечно, понимать степень репрессивности Казахстана, где, в отличие, скажем, от РФ, законодательство об экстремизме содержит действующую норму об уголовной отвественности за "разжигание социальной розни". То есть классовая борьба в Казахстане, строго говоря, является уголовно наказуемой.

Также надо понимать, что Шымкент (Чимкент в русской транскрипции) - это самый юг Казахстана, деиндустриализованный, консервативный, криминальный, а "запад", о котором говорят - это индустриальный север Казахстана, развитый в промышленном и культурном отношении, и обладающий мощными традициями борьбы рабочих за свои права.

Буржуазная диктатура в Казахстане показала свое мурло еще во время расстрела рабочих в Жанаозене, и стех пор мало что изменилось. Репрессии против рабочих и профсоюзных лидеров только усилились. Политическая система фактически однопартиная, а бессменный Назарбаев сидит во главе государства еще со времен СССР. Компартия запрещена. Гражданские права фиктивны. И вот не только фактически запрещается нацинальное профсоюзное объединение - его руководителей еще и вынуждают к покаянным речам.

Но в промышленных регионах все равно идет забастовки, голодовки рабочих и другие акции протеста. А законно или нет, какая разница? Когда это буржуазная диктатура принимала законы в пользу рабочих?

А.Б.



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