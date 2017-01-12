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Московский листок

Росгвардия пока себя военизированной жандармерией не признаёт

Опубликовано 12.01.2017 в разделе комментариев 3

реакция роснефть нацгвардия
Росгвардия пока себя военизированной жандармерией не признаёт

Целью Росгвардии, созданной на основании указа президента РФ Владимира Путина летом прошлого года, является не борьба с собственным народом и подавление инакомыслия, а обеспечение выполнения законов и борьба с экстремизмом. Об этом в интервью советник Росгвардии, бывший глава Генштаба генерал армии Юрий Балуевский.

"Я хотел бы ответить на вопрос - а что, российская гвардия, предназначение ее - борьба с народом, подавление инакомыслия? Нет и еще раз нет", - подчеркнул Балуевский. Он отметил, что целью Росгвардии является обеспечение выполнения законов и участие в борьбе с экстремизмом.

По словам Балуевского, "ставку на экстремизм делают наши враги и за пределами России". Сотрудники ведомства будут участвовать в обеспечении территориальной обороны, охранять особо важные грузы и объекты повышенной опасности, заверил он.

Балуевский также пообещал, что в ближайшем будущем Росгвардия в пределах возможного станет "еще более открытым ведомством", чем были Внутренние войска.

Интервью с Балуевским было опубликовано на официальном сайте Росгвардии по случаю 70-летнего юбилея генерала армии. Балуевский ранее занимал высокие руководящие посты в Минобороны, с 2004 по 2008 год он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Во внутренние войска МВД Балуевский перешел в 2012 году и сейчас продолжает работать в Росгвардии в качестве советника.

в середине декабря большой резонанс вызвали слова главы управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля, который заявил, что Росгвардия была создана для борьбы с "революционным порывом" в России и "пятой колонной".

"Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как "пятая колонна", ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа. Сейчас революционные брожения, к счастью, в Алтайском крае не проявляются так, как в федеральном центре", - заявил тогда Мауль.

По его словам, именно из-за революционных настроений в обществе и существования "пятой колонны" необходима федеральная сдерживающая структура. "В одних руках собрали и сплотили и структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак", - подчеркнул полковник Росгвардии.

От редакции: Генералы и полковники путаются в показаниях, но главного не оспаривают: и Мауль, и Балуевский, и прочие деятели этой епархии  все, как правило, клятвопреступники. Они, справляющие нынче дорогие юбилеи, присягали одной родине, а служат другой. И вот этот самый факт - посерьёзнее всех "пятых колонн", с которыми они якобы будут бороться. Бороться они будут с теми, на кого укажет хозяин, а хозяин этот теперь - не как в присяге, которую они предали, не трудовой и не советский народ. И охраняют они не социалистическое отечество, а сверхприбыли правящего класса. Вот такая "пятая колонна" и "финансируемые из-за рубежа"...

То есть хозяевам этой цепной псины, например, можно продавать часть Роснефти иностранцам (19,5%) - это Росгвардия не расценивает как государственную измену, не считает происками иностранных держав (которые и стали теперь в лице своих граждан со-владельцами недр РФ), а если народ попытается вернуть себе своё, то есть контроль над недрами и выйдет вдруг к офисам Роснефти... Что будет делать Росгвардия? Правильно: подавлять "пятую колонну", которая препятствует законной распродаже богатств недр Российской Федерации. И это лишь один логический пример. Другие были продемонстрированы ещё в мае 2012-го года - из этих примеров правящий силовигархат сделал выводы и перестроил существующие госструктуры под свои нужды, чтобы впредь подавлять не инакомыслие, а идеологически мотивированную оппозицию и любую попытку сменить экономический курс страны эффективнeе. И теперь - на законных основаниях, уже не резиновыми дубинками, а пулемётами и снайперскими винтовками: научили тут не только все Болотные, но и киевский Майдан-2014.

Д.Ч.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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"целью Росгвардии является обеспечение выполнения законов" Конституция РФ - незаконная,
о каких законах говорит этот негодяй? написал 13.01.2017 00:15
.
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Балуевского и пр. разбойников в погонах
еще ждет клетка и в 95 лет, как в Аргентине написал 13.01.2017 00:12
.
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гы?
залетный тип неприятной наружности написал 12.01.2017 23:31
Что у пьяного на уме, у генерала на языке.
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