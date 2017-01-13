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Московский листок

Собянин наградил самых ласковых

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 2

москва собянин анатолий баранов
Собянин наградил самых ласковых

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил лауреатов столичной премии в области журналистики. Премия присуждается указом мэра столицы по предложению экспертного совета, в который входят руководители СМИ, авторитетные журналисты и депутаты МГД. Премия присуждается за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, которые поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни. Награждение журналистов проходит ежегодно в преддверии Дня российской печати (13 января). Размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.

"Позитивные поводы, а у нас много реально происходит в городе, во всех областях, конечно, и наша задача, и ваша задача тоже. Мы надеемся в этом плане на сотрудничество, чтобы на информационных лентах была не только кровь, аварии и скандалы, но и реальная жизнь, которой живут 12 миллионов москвичей. Они живут не этим – у них повседневная жизнь, повседневные проблемы, заботы и свершения, которые они совершают каждый день. Я в этом уверен. За Москву!" — произнес мэр города тост за лауреатов.

От редакции: Нет, вы поняли? В тоталитарном СССР тоже была премия Союза журналистов Москвы. Но именно - профессионального союза журналистов, а не первого секретаря МГК КПСС или председателя Мосгорисполкома. Как-то стеснялись, что ли...

А тут все запросто: "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету". Или как там сказал Собянин: ""Позитивные поводы (...) и наша задача, и ваша задача тоже. Мы надеемся в этом плане на сотрудничество"... Сразу видно - интеллигентный человек!

За что премия - не суть важно. В старое время мы как-то знали ведущих столичных журналистов. Ну газеты читали в метро, телевизор смотрели. И в целом было понятно: вот знакомая фамилия, ясно, за что...

А тут я даже средства массовой информации, которые наградили, не все знаю! Какая-то "Московская перспектива", "Москва Медиа"... Кто такие? Фамилии награжданных мне вообще ни о чем не говорят. Вообще! А я ведь слежу за информационным пространством.

Что это значит? Да только то самое - столичные власти награждают по своему усмотрению, кого им надо. Ну своего рода поощрение за плодотворное сотрудничество с городскими властями. 200 тысяч не такие уж и мелкие деньги, вполне можно поменять машину на более свежую или съездить куда в теплые края.

Но какое это имеет отношение к журналистике? Ну в значении "журналист - это сторожевой пес демократии". Не болонка, не котик.

С Собянина какой спрос? Он этих вещей просто не понимает. Написал человек "хорошо" (в смысле похвалил начальство) - получи денежку. Написал "плохо" (в смысле поругал) - хрен тебе в нос!

Но вот как это понимать обществу? "Хороший" журналист пишет в "хорошей" газете, как здорово, что у нас теперь платные парковки, платные эвакуаторы, штрафы, квартплата выросла и проезд стал дороже - тоже очень хорошо и спасибо. А "плохой" журналист пишет в "плохой" газете, что наоборот. И вот за счет бюджета, то есть за счет наших с вами денег, "хорошая" журналистика поощряется, а плохая - просто загибается, потому что без денег только птички поют.

Ну как хотите, так и живите, в общем. А не хотите - не живите.

Анатолий Баранов, плохой журналист



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Собянинд СС
аврр написал 13.01.2017 00:34
Зачем вы так? Талантливых может быть холуев поощрил.
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Собянинд СС
поощрил написал 13.01.2017 00:21
холуев бездарных.
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