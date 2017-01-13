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Московский листок

Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на квартиры

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 2

жилье прокуратура чайка бастрыкин скр
Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на квартиры

Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросили президента Владимира Путина выделить дополнительные денежные средства на приобретение жилья для своих сотрудников, сообщает "Коммерсант".

Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года на получение квартир претендуют 3,690 тыс. прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет. Для обеспечения их жильем генпрокуратура попросила почти 19 млрд руб.

В Следственном комитете оказалось 3,8 тысячи очередников, однако запросы ведомства оказались скромнее - всего 7,6 млрд руб. При этом издание отмечает, что в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

Сейчас сотрудникам обоих ведомств предоставляют служебное жилье, которое необходимо сдавать при увольнении. Именно в связи с этим господа Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Агафон написал 13.01.2017 11:29
Даст ,никуда не денется ...Иначе нукеры взбунтуются...
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(без названия)
А.Б.главред написал 13.01.2017 11:22
Вот говорил Я - не трогайте этих прокурорских вонючек когда они казино крышевали и получали там деньги!
Прикрыли им лавочку - теперь они в нашу казну руки засунут по локоть!
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