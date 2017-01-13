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Московский листок

Небо Крыма начал охранять дивизион С-400

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис минобороны крымнаш
Небо Крыма начал охранять дивизион С-400

В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится "ритуал" заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона ЗРС С-400 "Триумф", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО. 

Эту новейшую отечественную зенитно-ракетную систему доставили на полуостров прошлым летом. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в августе 2016 года в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016 состоялись тренировочные пуски ракет, рассказали в пресс-службе. 

В текущем году четыре ЗРК С-400 "Триумф" поступят в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа, в ближайшее время начнется плановое обучение военнослужащих объединения эксплуатации и применению новой техники, сообщило в тот же день Министерство обороны РФ. 

На территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство уже несут четыре зенитных ракетных полка, вооруженных С-400. Поступление новых комплектов ЗРС призвано укрепить противовоздушную оборону Северо-Запада России, говорится в сообщении. 

В конце июля прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Крыму развернута самодостаточная группировка российских войск, таким образом, выполнено поручение президента Владимира Путина от 2014 года. Заявленная цель создания этой группы - сдерживание НАТО. 

Глава Минобороны тогда отметил, что "Черноморский флот и Каспийская флотилия получили малые ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Кроме того, войска округа переоснащены на новые боевые самолеты и зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". 

"В результате эффективность системы противовоздушной обороны на Юго-Западном стратегическом направлении повысилась в полтора раза", - сообщил министр. 

По словам Шойгу, на юго-западном стратегическом направлении сформированы четыре дивизии, девять бригад и 22 полка. Созданы две ракетные бригады, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Шойгу также заявил, что создание новых дивизий стало ответом на наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе и ситуацию на Украине. 

Ранее на саммите НАТО 8 июля прошлого года журналисты узнали от источников, что Североатлантический альянс не будет мириться с созданием Россией так называемых бесполетных зон ПВО, которые затрагивают территории стран-членов НАТО и их интересы. Многоуровневые системы ПВО России созданы над Крымом, Калининградской областью, Камчаткой и Сирией. 

По словам источника в НАТО, крымский "купол" охватывает Черное море и черноморские страны НАТО, а "купол" над Сирией покрывает часть территории Турции, поэтому в альянсе подготовили пакет мер, который призван обеспечить свободу передвижения ВВС и вооруженных сил Запада. 

До этого в начале июня Минобороны РФ представило сведения о новом полигоне Чауда близ Феодосии, предназначенном для тренировки Воздушно-космических сил и применения практически всех авиационных боеприпасов как по наземным, так и по морским целям. Тренироваться там будут в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие. 

ЗРК С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей на расстоянии до 400 километров с наведением до 72 ракет. 

С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Тем временем военная техника потенциального противника (НАТО) концентрируется в других краях.

Размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал Песков. 

Пресс-секретарь президента отметил, что это уже третья страна, которая наращивает свое военное присутствие у границ РФ в Европе. «Это даже не европейское государство», — добавил он. 

При этом Песков подчеркнул, что количество военного контингента не играет существенной роли. «Тысяча или десять тысяч — речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять», — заключил он. 

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