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Московский листок

Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России

Около 30% россиян рискуют оказаться за чертой бедности. К такому выводу пришли специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), опросившие 3,5 тыс. человек.

Как сообщает Газета.Ру, в своем докладе «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», ученые отмечают, что беднеют россияне в основном из-за снижения реально располагаемых денежных доходов. В 2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году — сразу на 6%. Официальной статистики за 2016 год пока нет, но, например, эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за предыдущие три года на 10% к уровню 2013 года.

Исследование показало, что 70% россиян в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов.

«Экономнее стали все: и топ-менеджеры, и рабочие с низкой профессиональной квалификацией. Среди руководителей 65% признались, что начали следить за расходами именно в 2016 году», - утверждают исследователи. Худшей оказалась ситуация у рабочих - 77,9% из них указали, что начали еще больше экономить.

Склонность к экономии проявляется во всех возрастных группах, причем, чем старше, тем скромнее личные запросы. Среди молодежи 18–25 лет на всем, включая самое необходимое, экономят 59%, на личном потреблении — 22%, а на образе жизни — 19%.

«Среди тех, чей возраст лежит в диапазоне 26–45 лет, уже свыше 60% экономят на всем, четверть — на личном потреблении и приблизительно каждый восьмой — на образе жизни», - отмечают специалисты.

После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден экономить, сокращают потребление по всем возможным статьям, включая продукты питания и лекарства.

Авторы доклада отмечают, что домохозяйство, длительное время, экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет.

«Экономия на самом необходимом — продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом того, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находится на грани выживания», - отмечается в исследовании.

Также эксперты подробно исследовали факторы риска, способствующие снижению более или менее благоприятного материального статуса. Основные факторы — это потеря работы, закредитованность и наличие в семье иждивенцев.

 

 



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