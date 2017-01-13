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Московский листок

Использование служебных поездок для личных дел довело австралийскую чинушу до увольнения

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

сырьеваяимперия австралия дисциплина
Использование служебных поездок для личных дел довело австралийскую чинушу до увольнения

В Австралии правительственную чиновницу уличили в использовании служебных поездок в личных целях. Вместо того чтобы заниматься государственными делами, министр здравоохранения и спорта страны Сьюзан Ли тратила командировки на поиск недвижимости. После того как факт нецелевой траты бюджетных средств вскрылся, глава ведомства была вынуждена покинуть свой пост. 

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в пятницу, 13 января, заявил, что принял отставку Ли, сообщает Русская служба BBC. "Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурс используются этично", - заявил согражданам глава австралийского правительства. 

К увольнению Ли привели несколько служебных поездок, во время которых она вместо исполнения государственных обязанностей искала недвижимость на фешенебельном курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Когда об этом узнала общественность, разгорелся скандал, и министр была вынуждена подать в отставку. 

При этом сама Ли утверждала, что, собираясь в поездку в мае 2015 года, не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте. В итоге чиновница все же решила совершить сделку в инвестиционных целях на сумму 795 тысяч австралийских долларов (585 тысяч долларов США). По ее словам, покупка была сделана импульсивно. 

Также выяснилось, что Ли тратила средства налогоплательщиков на поездки из Сиднея на курорт Голд-Кост в канун Нового года в 2013 и 2014 году, сообщала ABC в начале недели. 

В заявлении об отставке Ли подчеркнула, что старалась дотошно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее свой пост она решила покинуть, поскольку разразившийся скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе. 

За последние годы в Австралии неоднократно происходили случаи, подобные истории с Ли. Поэтому премьер страны на фоне скандала решил создать независимый орган, который должен следить за расходами парламентариев. "Он будет наблюдать и выносить решения по всем заявлениям депутатов, сенаторов и министров, гарантируя, что средства налогоплательщиков расходуются надлежащим образом и в соответствии с правилами", - цитирует австралийская вещательная корпорация ABC заявление Тернбулла. 

В прошлом году министр по делам исправительных учреждений австралийского штата Виктория Стив Герберт оказался под шквалом критики, после того как выяснилось, что он перевозил на служебном авто своих собак. В результате представители оппозиции потребовали отставки чиновника, но нарушитель ограничился лишь извинениями.

От редакции: Вечно эти австралопитеки поставят нас в неудобное положение! Ведь если такие прецеденты имеются - это что ж со всем расеянским руководством делать придётся? Вот, скажем, самый наш верхний-то - и рыбаки у него из ФСО, и общественницы из личной охраны, как у батьки Махно, и чашка даже везде собственная-стерильная, гербовая... А во дворце своём прасковеевском с Митей и в Сочи, и на рыбалке недавней - он бывал на служебные или личные деньги? Вот, например, Деникина он захоранивал точно на личные на Даниловском кладбище - везде это подчёркивалось. Мол, хозяин-барин, а землицы братья православные для прихотей государевых не пожалеют... Но позже не пожалели и в Краснодарском краю землицы - вот ведь какая закономерность!.. А уж коли земли не жалко, так времени служебног о - тем более, какие тут могут быть рапорты?

Д.Ч.



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