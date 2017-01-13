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Московский листок

Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

выборы госдума
Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет

Ученые из Мичиганского университета Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн проведя математический анализ результатов выборов в Госдуму 2016 года, пришли к выводу, что подтасовки на них были самыми масштабными с 2000 года. По их мнению, на последних выборах «Единой России» добавили, как минимум два миллиона лишних голосов, пишет The Washington Post.

Авторы исследования отмечают, что слишком много участков сообщили о победе "Единой России" с показателем, кратным 5: 55%, 65%, 75%, 80%. Калинин и Мебейн обнаружили аналогичную особенность во всех российских выборах с 2000 по 2016 год. По их мнению, такого рода подделка может быть сигнальным механизмом, с помощью которого региональные губернаторы демонстрируют свою верность Кремлю.

Также Калинин и Мебэйн обратили внимание еще на два показателя, по которым обычно судят о честности выборов. «Эти два статистических показателя идеальны. По-видимому, русские говорят людям вроде нас, что у них прекрасные навыки подделки результатов выборов. Более того, подобные идеальные результаты Путин и «Единая Россия» получали и на остальных выборах с 2004 года”, - резюмируют ученые.

Издание «Медуза», отмечает, что ранее независимый исследователь выборов физик Сергей Шпилькин в своих исследованиях пришел к похожему выводу. По его подсчетам, 12 из 28 миллионов голосов, отданных за «Единую Россию» на выборах 2016 года, - это «фальсификат».

 



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