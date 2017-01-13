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Московский листок

В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил ограничить использование социальных сетей, приравняв их к операторам связи.

Как передает Интерфакс, с такой инициативой «народный» избранник выступил на заседании Госдумы в ходе дискуссии по законопроекту об онлайн-кинотеатрах.

"Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки", - заявил Луговой.

В пятницу Дума приняла законопроект в первом чтении. Инициативу внесли первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев и член комитета по безопасности Андрей Луговой. Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%.

 



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