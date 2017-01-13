Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия сирия евросоюз миграция арабская весна
Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев

Евросоюз намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung Кристиану Якобу. 

В описании проекта сообщается, что на территории Белоруссии планируется построить "центры размещения мигрантов" (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно", говорится в статье, переведенной InoPressa. 

Центры для беженцев будут рассчитаны на 30-50 мест. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Автор статьи подчеркивает, что в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы. 

Лагеря для мигрантов будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС". В них создадут изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь. 

В статье отмечается, что предпосылкой для проекта строительства центров для беженцев стали завершающиеся переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для белорусских граждан в страны Шенгена. Во втором речь идет о так называемом "мобильном партнерстве" - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. В соответствии с третьим соглашением Белоруссия обязуется забирать беженцев, попавших в Евросоюз через ее территорию (то есть произвести реадмиссию). 

Третий пункт должен стать ответной услугой за первые два, пишет Якоб. Однако переговоры именно по поводу соглашения о возврате мигрантов буксуют. Так, 10 января начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко заявил, что Минск в настоящее время не способен выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Брюсселя, как сообщало информагентство БЕЛТА . "У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", - пояснил сотрудник дипведомства. 

Фисенко пояснил, что за время переговоров условия изменились, в том числе из-за произошедшего в Европе миграционного кризиса: "Два года назад отношение к этому вопросу было одним. Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне". По словам дипломата, чтобы быть готовой "принимать людей", возвращающихся в рамках реадмиссии, Белоруссии "необходимы время и деньги". 

Фисенко посетовал, что ЕС слишком жестко увязывает первые два соглашения с третьим и предоставит визовые послабления только после того, как Минск подпишет пункт о реадмиссии. 

9 января в Белоруссии был подписан указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, включая США и Евросоюз. Документ вступает в силу через месяц после подписания. Отмечалось, что шаг направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. 

Стоит отметить, что Белоруссия входит в программу "Восточное партнерство", которая нацелена на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Белоруссией и Украиной. Этот проект не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение. 

В утвержденной в конце прошлого года программе социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы республика ставит перед собой задачу укрепить партнерство со странами Европейского союза для обеспечения стабильной торговли, привлечения инвестиций и технологий, осуществления совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

От редакции: Надо так полагать, что правящие круги Расеюшки Путинской уже нахмурили брови: как это так, что, им мало той таксы, которую бывшая БССР берёт за продажу в Евросоюз наших нефти и газа? Сырьевое мЫшление напрочь отбивает внешнеполитический кругозор - особенно когда смотришь на бывшие союзные республики (ныне тоже как бы находящиеся в "Союзном государстве") через Трубу. Но понять батьку легко: не столь богатая, как РФ ресурсами, которыми можно торговать с более развитыми европейскими соседями, Белоруссия богата зато просторами, индустрией. А вот ей-то как раз те, кто приедет вроде бы на время - очень пригодились бы в качестве рабочих рук в развитом будущем. Придётся подучить, конечно, но с этим в Белоруссии всё в порядке - это не Эрэфия, уничтожившая все ПТУ...

Так что считать Белоруссию в этой ситуации этаким гастарбайтерским "отстойником" - глупо, она извлекает выгоду из всего, в том числе и из создаваемых Путинской Россией внешнеполитических проблем. И ещё получает от ЕС на это субсидию - умница, батько! А наши придурки из Газпрома, Роснефти и Транснефти пусть и дальше ругаются и дерутся с Белтрансгазом из-за рублика лишнего за транзит нефти и газа. Тут другие уже ресурсы пошли - человеческие, и с ними надо аккуратно, человечно. Не как в РФ, а вот именно как в Белоруссии. И ещё на Украине строятся аналогичные пункты. Причём они-то строятся с весны 2016-го, уже готовы. Да-да: последствия бомбардировок инфраструктуры Ливии, Сирии, прочих стран "арабской весны" будут расхлёбывать именно экс-советские республики, но они справятся.

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей (1)
Кудрин признал необходимость политических реформ (1)
В Татарстане карают совращение школьников гораздо гуманнее, чем в США (0)
Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев (0)
В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи (1)
Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет (1)
Дарья Митина: Капитал всегда агрессивен, меняются лишь вектoры и направления егo агрессии (2)
Использование служебных поездок для личных дел довело австралийскую чинушу до увольнения (0)
Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России (17)
Небо Крыма начал охранять дивизион С-400 (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страна нищих. Следующая станция - страна рабов
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: сделать Россию снова великой!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Мoё интервью азербайджанскoму Day.Az
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство лжи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss