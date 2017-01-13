Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев

Евросоюз намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung Кристиану Якобу.

В описании проекта сообщается, что на территории Белоруссии планируется построить "центры размещения мигрантов" (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно", говорится в статье, переведенной InoPressa.

Центры для беженцев будут рассчитаны на 30-50 мест. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Автор статьи подчеркивает, что в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

Лагеря для мигрантов будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС". В них создадут изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь.

В статье отмечается, что предпосылкой для проекта строительства центров для беженцев стали завершающиеся переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для белорусских граждан в страны Шенгена. Во втором речь идет о так называемом "мобильном партнерстве" - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. В соответствии с третьим соглашением Белоруссия обязуется забирать беженцев, попавших в Евросоюз через ее территорию (то есть произвести реадмиссию).

Третий пункт должен стать ответной услугой за первые два, пишет Якоб. Однако переговоры именно по поводу соглашения о возврате мигрантов буксуют. Так, 10 января начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко заявил, что Минск в настоящее время не способен выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Брюсселя, как сообщало информагентство БЕЛТА . "У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", - пояснил сотрудник дипведомства.

Фисенко пояснил, что за время переговоров условия изменились, в том числе из-за произошедшего в Европе миграционного кризиса: "Два года назад отношение к этому вопросу было одним. Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне". По словам дипломата, чтобы быть готовой "принимать людей", возвращающихся в рамках реадмиссии, Белоруссии "необходимы время и деньги".

Фисенко посетовал, что ЕС слишком жестко увязывает первые два соглашения с третьим и предоставит визовые послабления только после того, как Минск подпишет пункт о реадмиссии.

9 января в Белоруссии был подписан указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, включая США и Евросоюз. Документ вступает в силу через месяц после подписания. Отмечалось, что шаг направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки.

Стоит отметить, что Белоруссия входит в программу "Восточное партнерство", которая нацелена на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Белоруссией и Украиной. Этот проект не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.

В утвержденной в конце прошлого года программе социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы республика ставит перед собой задачу укрепить партнерство со странами Европейского союза для обеспечения стабильной торговли, привлечения инвестиций и технологий, осуществления совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

От редакции: Надо так полагать, что правящие круги Расеюшки Путинской уже нахмурили брови: как это так, что, им мало той таксы, которую бывшая БССР берёт за продажу в Евросоюз наших нефти и газа? Сырьевое мЫшление напрочь отбивает внешнеполитический кругозор - особенно когда смотришь на бывшие союзные республики (ныне тоже как бы находящиеся в "Союзном государстве") через Трубу. Но понять батьку легко: не столь богатая, как РФ ресурсами, которыми можно торговать с более развитыми европейскими соседями, Белоруссия богата зато просторами, индустрией. А вот ей-то как раз те, кто приедет вроде бы на время - очень пригодились бы в качестве рабочих рук в развитом будущем. Придётся подучить, конечно, но с этим в Белоруссии всё в порядке - это не Эрэфия, уничтожившая все ПТУ...

Так что считать Белоруссию в этой ситуации этаким гастарбайтерским "отстойником" - глупо, она извлекает выгоду из всего, в том числе и из создаваемых Путинской Россией внешнеполитических проблем. И ещё получает от ЕС на это субсидию - умница, батько! А наши придурки из Газпрома, Роснефти и Транснефти пусть и дальше ругаются и дерутся с Белтрансгазом из-за рублика лишнего за транзит нефти и газа. Тут другие уже ресурсы пошли - человеческие, и с ними надо аккуратно, человечно. Не как в РФ, а вот именно как в Белоруссии. И ещё на Украине строятся аналогичные пункты. Причём они-то строятся с весны 2016-го, уже готовы. Да-да: последствия бомбардировок инфраструктуры Ливии, Сирии, прочих стран "арабской весны" будут расхлёбывать именно экс-советские республики, но они справятся.

Д.Ч.