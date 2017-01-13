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Московский листок

Кудрин признал необходимость политических реформ

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 1

Кудрин признал необходимость политических реформ

Для реализации планов по развитию российской экономики необходимы политические реформы, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Часть таких реформ может пройти, там много таких зон, которые могут быть осуществлены и без (политических реформ). Но, в общем, конечно, нужны и политические реформы", - цитирует Интерфакс Кудрина.

Он также отметил, что в разработках ЦСР нет политической составляющей. "Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики", - сказал Кудрин.

По его словам, важным вопросом является, в частности, доверие граждан к институтам власти, в том числе к правоохранительным органам.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ватник Колорадович написал 13.01.2017 16:02
Главная политическая реформа, которую нужно осуществить-это очистить страну от гайдарочубайсоидной мрази в число которой входит и тот же самый Кудрин. К сожалению, так называемый президент России не в состоянии это осуществить, т.к. сам поставлен у руля страны этой самой мразью.
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