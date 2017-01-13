Кудрин признал необходимость политических реформ

Для реализации планов по развитию российской экономики необходимы политические реформы, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Часть таких реформ может пройти, там много таких зон, которые могут быть осуществлены и без (политических реформ). Но, в общем, конечно, нужны и политические реформы", - цитирует Интерфакс Кудрина.

Он также отметил, что в разработках ЦСР нет политической составляющей. "Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики", - сказал Кудрин.

По его словам, важным вопросом является, в частности, доверие граждан к институтам власти, в том числе к правоохранительным органам.