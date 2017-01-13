В Татарстане карают совращение школьников гораздо гуманнее, чем в США

В Казани Верховный суд Татарстана смягчил приговор 24-летней учительнице Румии Хусаиновой, осужденной за совращение 15-летней ученицы, сократив на два месяца условный срок, к которому ее приговорил в ноябре 2016 года Альметьевский городской суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Портал ProKazan.ru и издание "Реальное время" пишут, что 15-летняя школьница приехала вместе с матерью "поддержать подсудимую" на закрытое заседание суда.

Ранее прокуратура, просившая для учительницы реального срока в виде четырех с половиной лет реального срока, обжаловала приговор Альметьевского суда, 21 ноября осудившего Хусаинову по части 2 статьи 134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) на три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Однако Верховный суд республики отклонил апелляционное представление прокурора.

"Прокуратура просила отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение либо назначить реальный срок лишения свободы. Суд оставил ходатайство прокуратуры без удовлетворения. Срок условного наказания Хусаиновой снижен на два месяца", - рассказала РИА "Новости" консультант Верховного суда Елена Коваль.

Кроме того, суд также обязал бывшую учительницу выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Учительница русского языка и литературы Румия Хусаинова, работавшая в средней школе N15 в Альметьевске, с января 2016 года вступала в интимную связь с девочкой. Об этом стало известно после того, как в августе того же года после жесткого секса с учительницей скорая помощь доставила школьницу в гинекологическое отделение роддома Альметьевска с кровотечением.

Учительнице, которая признала вину в полном объеме, запретили заниматься преподавательской деятельность в течение шести лет.

Случай, конечно, неприятный - но в данной истории буржуазная Фемида проявила редкое благоразумие... А вот в США всё очень-очень по-другому.

Напомним, более года назад бывшая учительница английского языка из Лейкленда (Флорида, США) Дженнифер Фихтер, которая призналась, что занималась сексом со своими учениками, была приговорена к 22 (!!!) годам тюремного заключения. 30-летняя Фихтер "совратила" трех своих 17-летних учеников, сообщает The Daily Mail.

По данным издания, следователи собрали сведения о 37 случаях «противозаконного сексуального контакта» в самых разных местах: во время дополнительных занятий после уроков дома у Фихтер, в ее пикапе, а также дома у подростков.

От одного из них она забеременела, но сделала аборт.

Фихтер арестовали после того, как мать одного из учеников обнаружила в телефоне сына любовные послания от преподавателя...

Вот такие там судьи и родители... А в Татарстане - сами родители морально на стороне "совратительницы".

И не говорите после этого про "развращённую Америку" - пуритантство самого лицемерного образца там тоже рекордное в мире, а из него и "правосудие" произрастает...

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Свободу Дженнифер Фихтер!