Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 1

В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин распорядился изымать детей из семей, имеющих долги за газ и электричество, сообщает «Вечерняя Казань».

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» - сказано в протокольном поручении, подписанном Тыгиным по итогам аппаратного совещания от 12 декабря 2016 года.

По данным издания, в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников. В исполкоме Зеленодольского района сообщили, что у них на учете состоит около 100 семей - неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети.

«За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев», - заявил руководитель пресс-службы исполкома Зеленодольского района Александр Коршунов. По его словам, все эти дети временно жили в приюте. «Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо. Глава нашего района очень строго относится к вопросу защиты несовершеннолетних. Поэтому наши органы опеки бдительно проверяют все семьи», - пояснил он.

«Вот только вчера я была в поселке Нижние Вязовые у семьи, задолжавшей за газ. Предложила определить детей на зиму в приют, чтобы ребятишки были сыты и в тепле, - пояснила изданию начальник отдела опеки и попечительства Зеленодольского райисполкома Людмила Миннигараева.

В свою очередь детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина уточнила, что устройство детей для временного проживания в приют или социально-реабилитационный центр допускается только с письменного согласия родителей, а не по волевому решению органов опеки или указанию главы района.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кто сеет ненависть и провоцирует вооруженное восстание?
Красноармеец написал 13.01.2017 15:58
Во, вместо того что бы хотя бы исправить то положение обнищания к которому привела и ведет власть, в лице того или иного чиновника в том числе и депутата, вместо того что бы помочь семьям, теперь она не только будет грабить отнимая единственное жилье и присваивая оставшуюся часть денег от его реализации, теперь она детей отбирать будет!!! Мне не нужна такая власть, такие чиновники, такое государство в моей стране!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей (1)
Кудрин признал необходимость политических реформ (1)
В Татарстане карают совращение школьников гораздо гуманнее, чем в США (0)
Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев (0)
В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи (1)
Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет (1)
Дарья Митина: Капитал всегда агрессивен, меняются лишь вектoры и направления егo агрессии (2)
Использование служебных поездок для личных дел довело австралийскую чинушу до увольнения (0)
Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России (17)
Небо Крыма начал охранять дивизион С-400 (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страна нищих. Следующая станция - страна рабов
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: сделать Россию снова великой!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Мoё интервью азербайджанскoму Day.Az
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство лжи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss