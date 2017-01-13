В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин распорядился изымать детей из семей, имеющих долги за газ и электричество, сообщает «Вечерняя Казань».

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» - сказано в протокольном поручении, подписанном Тыгиным по итогам аппаратного совещания от 12 декабря 2016 года.

По данным издания, в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников. В исполкоме Зеленодольского района сообщили, что у них на учете состоит около 100 семей - неплательщиков за ЖКУ, в которых есть несовершеннолетние дети.

«За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев», - заявил руководитель пресс-службы исполкома Зеленодольского района Александр Коршунов. По его словам, все эти дети временно жили в приюте. «Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо. Глава нашего района очень строго относится к вопросу защиты несовершеннолетних. Поэтому наши органы опеки бдительно проверяют все семьи», - пояснил он.

«Вот только вчера я была в поселке Нижние Вязовые у семьи, задолжавшей за газ. Предложила определить детей на зиму в приют, чтобы ребятишки были сыты и в тепле, - пояснила изданию начальник отдела опеки и попечительства Зеленодольского райисполкома Людмила Миннигараева.

В свою очередь детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина уточнила, что устройство детей для временного проживания в приют или социально-реабилитационный центр допускается только с письменного согласия родителей, а не по волевому решению органов опеки или указанию главы района.