Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США - Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка", - сказал Шувалов.

По его словам, "наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если это не произойдет, это будет другая для нас задача, будем в ней как-то работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Сам по себе форум - как государственное мероприятие это вообще какой-то паноптикум! Из год в год в модных креслах-навыкат-чресла там заседают именно те господа, что завели экономику РФ в кризис и в тупик, продолжая произносить свои ритуальные заклинания. Это из-за манипуляций этих господ ниже плинтуса упал промышленный потенциал и наши конкретные зарплаты. Год назад там блистал Улюкаев - но и Шувалов-то чем лучше? Его "квартира-гейт" ведь никто не опроверг - у Улюкаева 10 участков земли было, а у этого квартир не меньше. И вот это отборное ворьё (идеологически - это именно ворьё, так как социалистическую собственность оно отрицает и ратует за полную приватизацию всего того, что по праву рождения в СССР принадлежит нам) пытается на весь мир высказывать некие мудрости. А ожидание потепление, наравне с недавно от имени Сбербанка "озвученном" анонсе крупного локаута юристов в пользу роботизации - ну, это характерные трели оптимизаторов. Им бы снова дружбу с США и евросоюзом, чтоб там застраховать "нажитое" тут имущество, перевести его по возможности туда, а потом и переселяться можно. тут-то что делать? Тут - ресурсная база. В человеческом плане тоже. Главным образом - потому что находятся в РФ ещё олухи, считающие этих господ руководителями и идеологическими лидерами, которые куда "к прогрессу" (видимо, индивидуальному) ведут страну. Да никуда не ведут - они паразитируют на созданном в СССР и присаживают к великому потенциалу сверхдержавы там и сям свои разрушающие бактерии... Имиджевый урон правящему классу от таких форумов - громадный. Но такова их миссия, как считают и питерские и московские - нести либерализм в массы и, пока лапша на ушах народа, выносить что ещё можно вынести в офшоры...

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