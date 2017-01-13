Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 1

кризис позор либералы санкции
Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США - Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка", - сказал Шувалов.

По его словам, "наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если это не произойдет, это будет другая для нас задача, будем в ней как-то работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражается:

- Сам по себе форум - как государственное мероприятие это вообще какой-то паноптикум! Из год в год в модных креслах-навыкат-чресла там заседают именно те господа, что завели экономику РФ в кризис и в тупик, продолжая произносить свои ритуальные заклинания. Это из-за манипуляций этих господ ниже плинтуса упал промышленный потенциал и наши конкретные зарплаты. Год назад там блистал Улюкаев - но и Шувалов-то чем лучше? Его "квартира-гейт" ведь никто не опроверг - у Улюкаева 10 участков земли было, а у этого квартир не меньше. И вот это отборное ворьё (идеологически - это именно ворьё, так как социалистическую собственность оно отрицает и ратует за полную приватизацию всего того, что по праву рождения в СССР принадлежит нам) пытается на весь мир высказывать некие мудрости. А ожидание потепление, наравне с недавно от имени Сбербанка "озвученном" анонсе крупного локаута юристов в пользу роботизации - ну, это характерные трели оптимизаторов. Им бы снова дружбу с США и евросоюзом, чтоб там застраховать "нажитое" тут имущество, перевести его по возможности туда, а потом и переселяться можно. тут-то что делать? Тут - ресурсная база. В человеческом плане тоже. Главным образом - потому что находятся в РФ ещё олухи, считающие этих господ руководителями и идеологическими лидерами, которые куда "к прогрессу" (видимо, индивидуальному) ведут страну. Да никуда не ведут - они паразитируют на созданном в СССР и присаживают к великому потенциалу сверхдержавы там и сям свои разрушающие бактерии... Имиджевый урон правящему классу от таких форумов - громадный. Но такова их миссия, как считают и питерские и московские - нести либерализм в массы и, пока лапша на ушах народа, выносить что ещё можно вынести в офшоры...

 

Материалы по теме:

Работодатели в кризисной России превратились, как в 90-х, в конвертодателей

Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России

На Гайдаровском форуме Спёрбанк похвастался, что уволит три тысячи в пользу роботов

"Останкино" и ТАСС теперь важнее для правительства Мити в обороне, чем Уралвагонзавод 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
с чего отменять санкции? написал 13.01.2017 17:23
наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие
****************
С чего отменят? Россия сье.....ала из Донбасса? Повинилась и вернула Крым в мозолистые украинские руки? Отстроила Алеппо? Заплатила семье каждого убитого по 5млн евро?
С чего снимать санкции?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей (2)
Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций (1)
Кудрин признал необходимость политических реформ (6)
В Татарстане карают совращение школьников гораздо гуманнее, чем в США (0)
Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев (0)
В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи (2)
Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет (3)
Дарья Митина: Капитал всегда агрессивен, меняются лишь вектoры и направления егo агрессии (4)
Использование служебных поездок для личных дел довело австралийскую чинушу до увольнения (0)
Эксперты предупредили о риске превращения в нищих трети населения России (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Пропагандоны Кадырова боятся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страна нищих. Следующая станция - страна рабов
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: сделать Россию снова великой!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Мoё интервью азербайджанскoму Day.Az
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss