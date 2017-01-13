Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У "Союза", от которого Роскосмос отказывается, в ходе испытаний на Байконуре обнаружились проблемы

Опубликовано 13.01.2017 в разделе комментариев 3

кризис рогозин роскосмос байконур
У "Союза", от которого Роскосмос отказывается, в ходе испытаний на Байконуре обнаружились проблемы

У пилотируемого корабля "Союз", на котором в марте планировалось доставить на Международную космическую станцию (МКС) очередной экипаж, во время испытаний на Байконуре был выявлен "ряд проблем", передает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме. 

"Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером", - сообщил собеседник агентства. Подтверждения этой информации от "Роскосмоса" пока не последовало. В конце декабря было объявлено, что новый экипаж МКС отправится на орбиту 27 марта на корабле "Союз МС-04". 

Также источник "Интерфакса" сообщил, что после провального декабрьского запуска к МКС грузового корабля "Прогресс МС-04" двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-05", решено заменить. 

"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник. По его словам, такое решение было принято по результатам расследования аварии "Прогресса МС-04", который 1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту после запуска с Байконура. 

Корабль должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов, однако через несколько минут после запуска с "Прогрессом" прервалась связь на высоте около 190 км. 

Большинство его обломков сгорело в плотных слоях атмосферы, часть фрагментов позднее нашли в труднодоступной безлюдной гористой местности в Туве.

Напомним, в декабре 2016-го Роскосмос заявил, что планирует отказаться от использования ракеты-носителя "Союз-У" для запуска грузового корабля "Прогресс" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме Байконур. Потерпевший крушение 1 декабря грузовик "Прогресс МС-04" был запущен с помощью такой ракеты-носителя в предпоследний раз. Предполагается, что "Союз-У" будет использоваться для запуска "Прогресса МC-05" только еще один раз - в феврале 2017 года, утверждает собеседник агентства.   

Новости по теме:

В день путинской говорильни РФ символично потеряла "Прогресс"

После потери "Прогресса" коррумпированный Роскосмос разуверился и в "Союзе"

Роскосмос признал, что США и КНР впервые опередят РФ по числу космических запусков



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
lr написал 13.01.2017 18:28
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда -- все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Ответить
Роскосмос заявил, что планирует отказаться от использования ракеты-носителя "Союз-У"
патриот истинный написал 13.01.2017 18:18
Рогозин заявил,что для запусков в космос они будут применять батут!Для изготовления батута будет применяться резина,оставшаяся из в городе Боголюбове после отмены православными активистами производства презервативов.
Остается нерешенным вопрос о применении второй ступени батута,но ученые из Сколково утверждают,что используя опыт наших спортсменов по применению мельдония,мы сможем обеспечить нужный результат и наконец привезти пару мешков Не3 прямо с Луны!Для страны вставшей с колен нет таких крепостей,которых бы не смогли взять путевики!
P.S.Я вот только не пойму,как быть с Трампом?Он все же друг или такое же чмо,как и обамка?С нетерпением жду разъяснений Киселева-Соловьева о том кто теперь писает в моем подъезде.
Ответить
(без названия)
ДЙ написал 13.01.2017 18:14
ю БШ, МЮДЛЕММШЕ ОНРНЛЙХ
хГБЕЯРМНИ ОНДКНЯРЭЧ ОПНЯКЮБКЕММШУ НРЖНБ,
оЪРНЧ ПЮАЯЙНЧ ОНОПЮБЬХЕ НАКНЛЙХ
хЦПНЧ ЯВЮЯРХЪ НАХФЕММШУ ПНДНБ!
бШ, ФЮДМНЧ РНКОНИ ЯРНЪЫХЕ С РПНМЮ,
яБНАНДШ, цЕМХЪ Х яКЮБШ ОЮКЮВХ!
рЮХРЕЯЭ БШ ОНД ЯЕМХЧ ГЮЙНМЮ,
оПЕД БЮЛХ ЯСД Х ОПЮБДЮ ≈ БЯ╦ ЛНКВХ!..
мН ЕЯРЭ Х АНФХИ ЯСД, МЮОЕПЯМХЙХ ПЮГБПЮРЮ!
еЯРЭ ЦПНГМШИ ЯСД: НМ ФДЕР;
нМ МЕ ДНЯРСОЕМ ГБНМС ГКЮРЮ,
х ЛШЯКХ Х ДЕКЮ НМ ГМЮЕР МЮОЕПЕД.
рНЦДЮ МЮОПЮЯМН БШ ОПХАЕЦМЕРЕ Й ГКНЯКНБЭЧ:
нМН БЮЛ МЕ ОНЛНФЕР БМНБЭ,
х БШ МЕ ЯЛНЕРЕ БЯЕИ БЮЬЕИ ВЕПМНИ ЙПНБЭЧ
оНЩРЮ ОПЮБЕДМСЧ ЙПНБЭ!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Порошенко, как и Янукович, подозревается в государственной измене (0)
У "Союза", от которого Роскосмос отказывается, в ходе испытаний на Байконуре обнаружились проблемы (3)
В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей (12)
Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций (3)
Кудрин признал необходимость политических реформ (8)
В Татарстане карают совращение школьников гораздо гуманнее, чем в США (0)
Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев (1)
В Думе предложили приравнять соцсети к операторам связи (3)
Учёные назвали выборы в Госдуму РФ самыми "грязными" за последние 16 лет (5)
Дарья Митина: Капитал всегда агрессивен, меняются лишь вектoры и направления егo агрессии (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Пропагандоны Кадырова боятся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страна нищих. Следующая станция - страна рабов
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: сделать Россию снова великой!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Мoё интервью азербайджанскoму Day.Az
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss