У "Союза", от которого Роскосмос отказывается, в ходе испытаний на Байконуре обнаружились проблемы

У пилотируемого корабля "Союз", на котором в марте планировалось доставить на Международную космическую станцию (МКС) очередной экипаж, во время испытаний на Байконуре был выявлен "ряд проблем", передает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме.

"Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером", - сообщил собеседник агентства. Подтверждения этой информации от "Роскосмоса" пока не последовало. В конце декабря было объявлено, что новый экипаж МКС отправится на орбиту 27 марта на корабле "Союз МС-04".

Также источник "Интерфакса" сообщил, что после провального декабрьского запуска к МКС грузового корабля "Прогресс МС-04" двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-05", решено заменить.

"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник. По его словам, такое решение было принято по результатам расследования аварии "Прогресса МС-04", который 1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту после запуска с Байконура.

Корабль должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов, однако через несколько минут после запуска с "Прогрессом" прервалась связь на высоте около 190 км.

Большинство его обломков сгорело в плотных слоях атмосферы, часть фрагментов позднее нашли в труднодоступной безлюдной гористой местности в Туве.

Напомним, в декабре 2016-го Роскосмос заявил, что планирует отказаться от использования ракеты-носителя "Союз-У" для запуска грузового корабля "Прогресс" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме Байконур. Потерпевший крушение 1 декабря грузовик "Прогресс МС-04" был запущен с помощью такой ракеты-носителя в предпоследний раз. Предполагается, что "Союз-У" будет использоваться для запуска "Прогресса МC-05" только еще один раз - в феврале 2017 года, утверждает собеседник агентства.

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