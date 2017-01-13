Порошенко, как и Янукович, подозревается в государственной измене

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен». Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook в пятницу, 13 января.

По его мнению, глава государства и его приближенные систематически совершают «умышленные действия во вред Украине».

«Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко липецкой фабрики "Рошен" и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 миллионов рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий», — заключил бывший чиновник.

Кузьмин также отметил, что отказ привлечь Порошенко к ответу будет расцениваться «как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его нерегистрации», за что уголовную ответственность понесет сам Грицак.

10 января стало известно, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку в отношении президента Украины. Ее инициатором выступил Кузьмин.

28 октября прошлого года на сайте основанной Порошенко корпорации Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в период с 2014 по 2016 год компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было перечислено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов по тому курсу) налогов.

Порошенко передал в управление траста Ротшильдов принадлежащие ему акции Roshen в начале 2016 года после неудачных попыток продать холдинг. В него входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

- Кстати, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Ротшильды являются безусловными бенефициарами и от конфорнтации в Донбассе и вообще от конфликтов бывших республик Союза, ведь и часть Роснефти, солидная часть (ВР) принадлежит Ротшильдам, а теперь ещё и киевская конд. фабрика им. Карла Маркса (приватизированная Порошенко) будет принадлежать, и нефть и шоколад, очень хороший повод задуматься и в Москве и в Киеве, стоит ли далее конфликтовать, что от всего промпотенциала РФ и УССР в результате останется, и кому от этого будет хорошо...

Новость по теме:

Трусливый Янукович даёт показания "по майдану" из Ростова