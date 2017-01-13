РФ не будет вкладываться в новые энергоблоки Хмельницкой АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает МИД России в официальном заявлении, опубликованном на портале правовой информации.

Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве было подписано 9 июня 2010 года и ратифицировано Верховной Радой 12 января 2011 года, напоминает ТАСС. Согласно документу, российская сторона обеспечивает организацию финансирования необходимого для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию блоков.

В 2015 году правительство Украины инициировало денонсацию соглашения, а Рада поддержала это предложение.

Весной 2016 года все украинские АЭС оказались на грани остановки из-за арестов валютных счетов «Энергоатома» (концерн, управляющий АЭС страны). Сложившаяся ситуация могла привести к задержке поставок ядерного топлива на станции и остановке энергоблоков. Компания оценила свои потери от суток простоя одного блока почти в 300 тысяч долларов.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин. В ее составе уже работают два энергоблока типа ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 мегаватт, которые были подключены в 1987 и 2004 годах.

Ометим, что сотрудничество Росатома и с Белоруссией натыкается на международные проблемы. 29 декабря Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста послу Белоруссии Александру Королю с требованием как можно быстрее предоставить Вильнюсу подробную информацию об инциденте, связанном с корпусом реактора строящейся Белорусской АЭС. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 декабря при транспортировке в Белоруссию с завода в России нового корпуса реактора для первого блока Островецкой атомной электростанции, которая строится в Белоруссии в 50 км от Вильнюса.

Как сообщалось на сайте Белорусской АЭС, "во время выполнения маневровых операций" в Витебской области на станции Славное Белорусской железной дороги произошло "в негабаритном месте незначительное касание" защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети.

В итоге повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее проследовал по установленному расписанию, отмечается в сообщении.

По данным агентства "БелТА", корпус реактора изготовлен на предприятии "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, которое является филиалом АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш"). В Белоруссию он был отправлен 31 октября.

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