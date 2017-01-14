Вынесу из комментов. Молодая женщина-почтальон с зарплатой в 5 тысяч рублей разносит почту и пенсии по 5-ти деревням неподалеку от Москвы, не доезжая Сергиевого Посада. А зарплата гендиректора "Почты Росиии" может в 500 раз превысить 500, собранных в единую сумму зарплат, работников ведомства.
Владимир Владимирович, нам стыдно жить в нашей с вами стране. Я думаю, что и вам стыдно, но вы как сильный человек, умеете это каким-то чудесным образом скрывать. Научите и нас, пожалуйста.
Президент и граждане его страны могли бы воссоединиться в умении переживать тяжелые временаю Владимир Владимирович, давайте вы возьмете членов своей семьи и на месяц переберетесь жить в дом этой женщины-постальона. И жизнь себе и свом детям будете продлевать за 5 тысяч рублей. А ТВ будет ежевечерне показывть, как вам это удалось. Всего на месяц.
От редакции: Зарплата почтальона невелика. По официальным данным, средний показатель заработка в этой сфере по стране колеблется в районе 15 000 рублей, но на самом деле работники, разносящие почту, получают гораздо меньше – до 10 000 рублей. Наиболее высокооплачиваемый труд у почтальонов в Центральном округе (в Москве и области), в СПб (там зарплаты в этой сфере достигают 17,5 тысячи рублей). В республике Алтай средняя оплата за труд работника почты колеблется у отметки 12 тысяч.
Если оттолкнуться от официальных показателей и обратить внимание на порталы с вакансиями, то ситуация с оплатой труда в этой сфере менее радужная:
в Москве оплата по данным открытых вакансий по-прежнему является "высокой" – около 21 тысячи рублей;
в Ростовской области предлагают почтальонам работать за 11 000;
в Богучар Воронежской области ищут человека, готового разносить газеты и письма за 8 000.
Но в провинции часто делят ставку почтальона на две части - вот и получается около 5 тысяч, что существенно ниже минимальной зарплаты, но формально все в рамках закона.
Как жить на эти деньги - вопрос не к редакции. Мы и как прожить на 11 тысяч тоже не понимаем.
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ХуизПу? написал 14.01.2017 00:44
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Лично я понял (после полного оправдания Сердюкова) - гражданину ВВП ничего не стыдно. Нет, может ему было не стыдно и гораздо раньше, но я, такой тупой, смог понять это только в 2012. Нет, сомнения возникали гораздо раньше. Уже когда нам подсунули отпиленный нос подлодки "Курск". Потом мы увидели как утопили гордость советской космонавтики - станцию "Мир". Все НАТО и ЦРУ рукоплескало ВВП. Потом мы просрали Камрань и Кубу. А, собственно, о чем тут говорить? Список огромный, но кому он нужен? Стаду то нас...ть. Ему не стыдно. Вы что, идиоты?
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Если им не стыдно продавать 20% акций "Роснефти" за бугор, т.е. на наших глазах украли у 140 млн. граждан пятую часть их природных богатств в виде нефти и газа, а ВВП все это благословил, то о чем речь?
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Вы все сумасшедшие? Вы еще на что-то надеетесь? Тогда мне стыдно за вас... А за ВВП не переживайте - ему не стыдно...