Вот мы и приблизились к торговле живым товаром

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вновь произнес фразу «денег нет», на этот раз на церемонии вручения премий правительства России 2016 года в области СМИ. «Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — заявил Медведев.

Но не все так пессимистично настроены, как премьер. В Татарстане местные власти придумали, как добыть денег - надо изымать детей за долги по оплате услуг ЖКХ.

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства», — сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

А что, все как при Золотой Орде:

«…у кого денег нет, у того дитя возьмёт;

у кого дитяти нет, у того жену возьмёт;

у кого жены нет, того головой возьмёт»

Тоже традиция, так сказать, духовная скрепа. Кстати, что-то не сообщается о том, что уполномоченный по правам ребенка привлекла прокуратуру. Видимо, все в рамках закона?

Между прочим, дети в современном мире - очень ходовой товар!

Или вот прекрасный пример подают нам украинские небратья - как можно добывать деньги практически из ничего.

Новый биофармацевтический комплекс был построен в Белой церкви под Киевом "с нуля" и быстро — за 1,3 года. Для этого американская компания Horizon Capital и голландский банк развития FMO вложили 40 млн долларов. Видимо, это самая крупная иностранная инвестиция в украинскую экономику за последние 2 года. И в планах построить еще один завод по переработке плазмы крови — для этого дополнительно инвестируют 30 млн долларов. Новый завод в три раза увеличит производственные мощности компании по переработке плазмы, которые сейчас составляют 90 тонн в год. Завод спроектировала германская компания Linde Engineering, он соответствует требованиям стандарта Good Manufacturing Practice, который обязателен для всех стран ЕС.

Понятно, что для реализации на Украине высокий стандарт ЕС и не нужен. Но разве такой продукт будет реализовываться для нищих украинцев?

Цена на продукцию "Биофарма" - плазма 10% 50мл - 2200 гривен, то есть 80 долларов. Много украинцев могут позволить себе хотя бы литр такой плазмы?

Давайте подсчитаем иначе - 5 г чистой плазмы от "Биофарма" стоит 80 долларов, то есть 16 долларов за грамм. То есть вся годовая продукция "Биофарма" стоит 1 миллиард 440 миллионов долларов! А весь бюджет здравоохранения Украины в 2016 году - 2 миллиарда, если в долларах. Так что не трудно сообразить, что такое количество плазмы, которое вырабатывает новое предприятие, никакой Украине не по карману.

Так для кого же производит плазму по стандартам ЕС "Биофарм"? Наверно, для тех, кто может платить.

Но почему завод на Украине? Так там же кровь донорская - самая дешевая в Европе! И главное это не нефть и не газ, ресурс возобновляемый.

Теперь ждем завод по заготовке почек и других ценных органов - все это на Украине тоже недорогое. Сейчас продавать донорскую почку ездят в Европу, а можно будет и не отходя далеко от дома, не тратясь на визу и транспорт. Ну а пока можно и кровью пробавляться.

Даже не знаю, куда смотрит наше правительство - сколько ценного сырья пропадает на просторах России!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск