И судья предложил прокурору начать камлания...

Заседание Тверского суда над активистами Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) Барабашом К.В., Мухиным Ю.И., Парфёновым В.Н. и Соколовым А.А. за ПРАВО НАРОДА РОССИИ НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ, прошедшее 11 января 2017 года прошло как-то серо. Разве что было примечательным количество задействованных для охраны судьи Криворучко силовиков - их насчитывали уже до 16 человек с собакой, они постоянно подменивались, отходя отдыхать, оставляя в зале 10-11 человек вооружённой охраны. Да, зрителей было по-прежнему много, по-прежнему не все уместились в зал, хотя это был самый большой зал в Тверском суде и там выставили лавочки для 50 человек, но такой страх суда перед народом, не проявляющим агрессивности, примечателен. Ведь были задействованы не только конвой и штатные приставы суда, но были вызваны и спецназ службы приставов, и спецназ МВД. Прямо спецоперация! Если бы они так вели себя в Сирии, небось Пальмиру до сих пор бы не сдали.

Можно сказать, что подсудимые и адвокаты продолжают оказывать сопротивление беззаконию судьи теми способами, которые могут применить. С началом слушания не дал прокурору перейти к камланиям с томами дела К. Барабаш - тут же зачитал отвод судье, в котором припомнил тому всё, на основании чего можно утверждать, что судья лично заинтересован в исходе дела. Включая то, что Криворучко не даёт ни мотивировать, не заявлять ходатайства. Судья начал опрашивать мнение адвокатов и подсудимых, разумеется, и у Мухина был заготовлен отвод, который он и зачитал:

«В июле 2007 года Комитет ООН по правам человека принял Замечания общего порядка № 32 к статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Пункт 21 этих Замечаний, обязательных и для России, включал: «21. Требование беспристрастности имеет два аспекта. Во-первых, судьи не должны допускать, чтобы их решения принимались под воздействием личной заинтересованности в исходе дела или предубеждения, и не испытывать предвзятости в отношении рассматриваемого ими конкретного дела и не действовать таким образом, чтобы это неоправданно способствовало интересам одной из сторон в ущерб для другой стороны. Во-вторых, СУД ОБЯЗАН ТАКЖЕ ПРЕДСТАВАТЬ КАК БЕСПРИСТРАСТНЫЙ В ГЛАЗАХ РАЗУМНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ». http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rhrcom32.html

Конституционный суд РФ в определении от 8 февраля 2007 года № 325 -О-О установил требования к судье: «Гарантией соблюдения принципа беспристрастности судьи, рассматривающего дело единолично, при разрешении вопроса о заявленном ему отводе является вынесение мотивированного определения, подтверждающего отсутствие обстоятельств, которые позволили бы усомниться в его беспристрастности при рассмотрении данного дела».

По результатам рассмотрения уголовного дела №385061 судье Криворучко уже было заявлены два отвода (23 ноября и 27 декабря), отклоняя их, Криворучко ни разу не привёл доказательств отсутствия обстоятельств, позволяющих усомнится в его беспристрастности. Он эти обстоятельства вообще не рассматривал, в связи с их несомненностью.

А на слушании 27 декабря 2016 года, возникли ранее не известные дополнительные основания для отвода федерального судьи А.В. Криворучко.

13 декабря 2016 года судья Тверского суда А.В. Криворучко отменил заседание суда по основаниям, унижающим русских людей и христиан. А именно, судья Криворучко потребовал от адвоката Н.В. Курьяновича заменить на ордере печать, на том основании, что она имеет символику, схожую с «националистической (нацистской), символикой».

Как выяснилось после заседания, на печати адвокатского образования «Русский юристъ» был изображён двуглавый орёл, а на груди орла Т-образный («виселицеобразный») крест, который в православии широко употребляется при украшении храмов, богослужебных предметов и святительских облачений (прилагается).

Криворучко не мог не знать, что двуглавый орёл это символ Российской империи со средних веков, кроме этого, не мог и не знать, что нацисты (фашисты) были атеистами, посему с христианской символикой вели борьбу. К примеру, после прихода нацистов (Национал-социалистской Германской рабочей партии) к власти, в Германии была инициирована «Акция против негерманского духа», целью которой было уничтожение информационных материалов, противоречащих идеологии нацизма. Нацисты начали сжигать на площадях неугодные информационные материалы всех идейных противников. Прилагаю известнейшее фото тех событий, на котором юный нацист в одной из столиц немецкой области Рейн-Вестфалия, городе Бохуме, бросает в костёр некое издание, противоречащее нацистскому «духу» (прилагаю). На обложке сжигаемого нацистами издания изображён такой же крест, как и на груди двуглавого орла, которого судья Криворучко, как и настоящие нацисты, приказал уничтожить на печати адвокатского образования «Русский юристъ» адвоката Курьяновича. Таким образом, и гитлеровские нацисты, и судья Криворучко борются с одной и той же символикой.

Пресса об этом сообщила, тем не менее, 27 декабря судья Криворучко вновь потребовал от защитника Курьяновича удалиться, вынудив этого русского человека убрать с печати символы русской государственности и христианства. Тем самым, судья Криворучко завершил деяния, предусмотренные частью 2 статьи 282 УК РФ - унизил достоинство всех подсудимых и адвокатов, являющихся русскими людьми, и дополнительно тех, кто является христианами, - унизил по признакам национальности и отношения к религии, унизил тем, что публично объявил русскую и христианскую символику нацистской.

Согласно части 2 статьи 61 УПК РФ, судья не имеет права участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела.

Судья Криворучко, фактом унижением достоинства русских людей и христиан в деле с обязанием адвоката Курьяновича убрать с печати русскую и христианскую символику, дал понять, что он является отъявленным русофобом и заинтересован вынести заведомо неправосудный приговор попавшим в его руки «ватникам».

Посему в силу части 2 статьи 64 и части 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод федеральному судье А.В. Криворучко.

Приложение: по тексту на 2-х листах».

Забегая вперёд, поскольку это интересно, - судья Криворучко, отказывая в отводе, даже не упомянул об этом обстоятельстве - о своём требовании сменить печать. Более того, рассмотрев отвод, не приобщил заявление и приложения к делу, как того требует закон, а вернул Мухину приложение к заявлению, и, скорее всего, уничтожит и сам текст заявления.

Все защитники и подсудимые мотивированно поддержали отвод, хотя судья по-прежнему не давал им говорить, прокурор, естественно, объявила, что всё в порядке, судья, само собой, отказался отводить себя.

Однако, на вот это одобрение прокурором (гособвинителем) действий судьи отреагировали адвокат Курьянович, а за ним и Мухин, которые заявили отвод теперь уже и прокурору. И как судья не мешал мотивировать этот отвод, Мухин, всё же, сформулировал, что не может быть незаинтересованным прокурор, если он считает, что судья вправе унижать подсудимых и адвокатов по признакам национальности и их отношения к религии, и имеет права не давать подсудимым мотивировать и заявлять ходатайства. Опять этот отвод поддержали все, и у всех нашлись доводы к отводу прокурора, и опять судья не удовлетворил заявление.

Далее Мухин подал заранее заготовленное возражение на действия судьи:

«Статья 120 УПК РФ устанавливает:

«1. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания.

2. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство».

Статья 271 УПК РФ установила: «3. Лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства».

Своим отказом выслушивать и приобщать ходатайства подсудимых к материалам дела, судья Криворучко втаптываете в грязь процессуальный закон России».

После этого Мухин попробовал подать два ходатайства, пробовали подать ходатайства Парфёнов и Барабаш, но Криворучко цинично не стал их выслушивать и рассматривать. Что сделают подсудимые, находящиеся в тюрьме, неизвестно, но Мухин свои ходатайства подал на имя Криворучко в канцелярию суда. Их смысл должен быть уже знаком и понятен читателям:

«При рассмотрении дела ещё на заседании суда 23 ноября 2016 года, мы столкнулись с ранее неизвестной проблемой - подсудимым открыто отказываются разъяснять существо обвинения. В частности, в материалах уголовного дела фигурируют две организации, но подсудимым категорически отказываются разъяснять, в организации деятельности, какой из этих двух организаций, они обвиняются, и какую экстремистскую деятельность, указанную в части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» им инкриминируют.

Сначала, в нарушение части 5 статьи 172 УПК РФ открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения следователь (к примеру, том 20, л.д. 2, 273 и 304).

А на заседании 23 ноября 2016 года, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 5 статьи 246 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛАСЬ разъяснять существо обвинения помощник прокурора ЦАО г. Москвы Фролова.

За гособвинителем, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 3 статьи 15 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения слушающий дело федеральный судья А. Криворучко.

Сложившаяся ситуация аналогична, к примеру, рассмотрению дела об убийстве без разъяснения подсудимому, кого он убил и когда, или дела о краже, без разъяснения подсудимому, что он украл, когда и где.

То, что не только сторона обвинения, но и судья ОТКРЫТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ разъяснять существо обвинения, говорит о том, что судья и сам не понимает, в чём обвиняют подсудимых, что исключает вынесение судом правосудного приговора по данному делу. Если бы председательствующий понимал, в организации деятельности какой организации обвиняют подсудимых, и в совершении какого преступления, то разъяснил бы.

В связи с этим, по основаниям статьей 229 и 237 УПК РФ, прошу:

-уголовное дело №385061 по обвинению Мухина Ю.И., Парфенова В.Н., Соколова А.А. и Барабаша К.В. по ч.1 ст. 282.2 УК РФ возвратить прокурору Центрального административного округа города Москвы для устранения препятствий в его рассмотрении судом».

И:

«14 ноября 2016 года я подал апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 года о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания и о продлении мне срока домашнего ареста.

Судья Криворучко до сих пор не передал мою жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда для рассмотрения, хотя речь идёт о незаконном лишении меня свободы.

Прошу разъяснить мне причины, на основании которых вы лишили меня доступа к правосудию?»

И судья предложил прокурору начать камлания (по другому это не назовёшь) под видом «оглашения гособвинителем письменных доказательств обвинения». Гособвинитель явно не представляла, что именно напихано в дело, но ввиду едкой критики того, как она «оглашает», начала пробовать читать не только заголовки, но и тексты документов. Что она читает и зачем, гособвинитель явно не понимала, поскольку начала читать постановления следователя (это же явно не доказательства), наконец прочла заключения экспертизы по данному делу, в котором эксперт отрицательно ответил на все вопросы следователя. Но хватило прокурорши только на один том - 6-й. Тома 7 и 8 она вообще отказалась «оглашать», поскольку «там нет доказательств обвинения», а с 10 тома, как и раньше, начала зачитывать только названия документов. А надо сказать, что в эти тома следователь подшила копии архивных судебных дел по газете «Дуэль» и других газет, по запрету АВН, по осуждению Мухина Савёловским судом и прочую макулатуру. То есть, документы из судебных дел (экспертизы и прочее), уже рассмотренных в судах начиная с 2008 года и никак не относящихся к тому, в чём обвиняют подсудимых. И поскольку прокурорша только зачитывала заголовки, то сумела за 2 часа и 15 минут «огласить» и дать что-то читающему Криворучко «рассмотреть» с 6-го по 15-й том - 10 томов, содержащих около 2700 листов, на большей части которых текст находится с двух сторон. То есть, прокурор зачитывал, а суд слушал письменные доказательства обвинения со средней скоростью 1 лист (две страницы) дела за 3 секунды. На самом деле это, конечно, не так - прокурорша по большей части просто пролистывала страницы, даже не сообщая, что на них.

На этом «слушание дела» и закончилось.

Следующее заседание суд назначил на 14-00 25 января, «чтобы дать прокурору время ознакомиться с остальными томами» дела.

Соб. корр.