Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?

В России четверть всех продуктов питания постоянно подделывается производителями. Об этом 13 января на Гайдаровском форуме сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции, - сказал он. - За исключением одного: пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас - нет".

Цитирую по правительственной "Российской газете", чтоб не обвинили в некорректном цитировании. Четверть всей пищевой продукции!

Конечно, после такого заявления парня могут просто взять, да и уволить из надзора - невелика птица, помощник. А нет человека - нет и проблемы.

Либо надо же принимать какие-то меры, потому что четверть фальсифицированных продуктов - это уже такая угроза национальной безопасности, что просто так ограничиться констатацией факта положительно невозможно!

Кого-то надо твердо взять за оставшиеся нефальсифицированными яйца!

Прежде всего, конечно, вопрос к Россельхознадзору - они зарплату за что получают? Как это можно было довести ситуацию до такого состояния, а потом вдруг огорошить общество - все, что вы едите, это говно!

В любой, даже самой задроченной диктатуре, ну вроде хотя бы белорусской, сейчас бы батька, наверно, уже собирал чрезвычайную провительственную комиссиию, а на утро летели бы головы и прочие части тел... У нас же диктатуры хватает только посадить студентов или блогеров, ну вот детишек из семьи изъять, а если серьезное что - власти как бы и нет вообще. Ау!

Все, конечно, нет чтобы уж совсем катастрофично - сметану со времен царя Гороха разбавляют кефиром и творогом, я на этом деле ловил сотрудников рабочих столовых еще врачом стройотряда в глубоко советское время. То есть фальсификация, конечно, но не слишком опасная. Но вот когда в молочные продукты добавляют известь, борную кислоту, мыло, соду... Можно уже брать за интимные места и смело вешать. Тем более, что вот только что произошла дичайшая катастрофа в Иркутске, когда метиловым спиртом отравилось человек семьдесят...

Может быть, депутатам - ну вот с таким скрипом избранному бывшему главному санитарному врачу Онищенко, к сожалению, по моему Тушинскому округу, заняться делом? Ввести, наконец, серьезные санкции за фальсификации пищевых продуктов - лет так до 10, чтоб люди просто боялись выкладывать на прилавок товар, в котором не на все 100 процентов уверены? Кто-то обязательно пострадает невинно, но вдумайтесь - мы все, все наше общество не страдает невинно, когда каждый четвертый продукт фальсифицирован?

Ну и ставьте честно маркировку: "Мы не уверены в том говне, которое содерится в этой баночке".

И последний вопрос - надеюсь, вы понимаете, что такая массированная фальсификация еды, которую потребляет народ, - это вопрос власти?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск