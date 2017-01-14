Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране

Большинство россиян считают, что живут в свободной (70%), богатой (58%), развитой и передовой (65%) стране, сообщает Интерфакс со ссылкой на соцопрос, проведенный фондом "Общественное мнение".
При этом, 86% наших сограждан считают, что Россию в мире боятся, еще 75% участников исследования полагают, что это хорошо.
Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).
Между тем, каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное. Противоположной точки зрения придерживаются 36% россиян.
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Случайный прохожий написал 14.01.2017 11:42
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Блажен кто верует.
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Слепые в стране глухих.
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Буратино в стране дураков.
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь!
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все уже сказано до нас.