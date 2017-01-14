Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране

Опубликовано 14.01.2017 в разделе комментариев 1

Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране

Большинство россиян считают, что живут в свободной (70%), богатой (58%), развитой и передовой (65%) стране, сообщает Интерфакс со ссылкой на соцопрос, проведенный фондом "Общественное мнение".

При этом, 86% наших сограждан считают, что Россию в мире боятся, еще 75% участников исследования полагают, что это хорошо.

Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

Между тем, каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное. Противоположной точки зрения придерживаются 36% россиян.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мозги нам телевизор заменил
Случайный прохожий написал 14.01.2017 11:42
Если Юпитер хочет кого то наказать,то лишает его разума.
----------
Блажен кто верует.
----
Слепые в стране глухих.
-----------
Буратино в стране дураков.
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь!
----
все уже сказано до нас.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Празднуете ли вы Рождество?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране (1)
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает? (32)
И судья предложил прокурору начать камлания... (10)
И жизнь себе и свом детям будете продлевать за 5 тысяч рублей (7)
Вот мы и приблизились к торговле живым товаром (6)
РФ не будет вкладываться в новые энергоблоки Хмельницкой АЭС (2)
Порошенко, как и Янукович, подозревается в государственной измене (2)
У "Союза", от которого Роскосмос отказывается, в ходе испытаний на Байконуре обнаружились проблемы (4)
В Татарстане у должников за коммуналку начали забирать детей (25)
Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Опустынивание России
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Костя Эрнст forever...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На одной щеке спит Кудрин
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Выход из ситуации
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ждем завод по заготовке почек и других ценных органов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss