Украина освобождается от слишком умных

Министерство образования и науки Украины представило на общественное обсуждение проект типового учебного плана для 10–11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы точных и естественных наук. Проект опубликован на сайте министерства. Стоит отметить, что документ предполагает прежде всего существенное сокращение обязательной для всех учебных заведений составляющей учебного плана и увеличение вариативной. Если раньше на обязательную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную — 8,5 часов, то теперь первая будет насчитывать 20,5 часов, а вторая — 17,5.

Вот как должен выглядеть типовой учебный план по предложению минобразования и науки.

Обращает на себя внимание резкое сокращение в обязательном плане точных наук - из обязательной части вообще исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика.

Что касается алгебры и геометрии, на которые раньше в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов — в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс «Математика», на изучение которого в обязательной части программы отводится 3 часа в неделю.

Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединённого курса «Человек и природа», на изучение которого отводится 3 часа в неделю.

- Надо понимать, что происходит, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Министерство образования ведь не просто так верстает прораммы, а исходя из потребностей государства в тех или иных специалистах. Особенностью Украины в советский период был высокий уровень индустриализации и, как следствие, высокий уровень преподавания технических дисциплин, очень большое число неплохих технических вузов. Гуманитарное образование в республике было представлено гораздо слабее. Но сейчас, в связи с запросами нового центра, Евросоюза, украинская промышленность практически не востребована, и, следовательно, в связи с идущей деиндустриализацией, сокращаются учебные программы в области точных и естественных наук. Причем именно в школе. Выпускнику школы, который вообще не изучал физику, химию и почти не знаком с математикой уже просто невозможно будет дать полноценного высшего технического или естественного образования. Таким образом ЕС защищает себя и от избытка квалифицированных специалистов-гастарбайтеров в ближайшем будущем. Все очень логично и осмысленно.