В Мосуле от бомбардировок коалиции очередные жертвы среди мирного населения

Жители иракского Мосула сообщили о 30 мирных жителях, погибших при авиаударе по району, контролируемому боевиками террористической группировки «Исламское государство», передает Reuters. По их словам, не менее трех снарядов разорвались в западном районе города во время атаки, целью которой мог быть дом одного из лидеров боевиков.

По словам местных жителей, во время взрыва его не было дома, однако жертвами авиаудара стали члены его семьи.

Ранее сообщалось, что иракские силы освободили от ИГ управление провинции Ниневия в Мосуле.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Напомним, в декабре был аналогичный инцидент. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по госпиталю в иракском городе Мосул. Об этом сообщается на сайте командования операции "Непоколебимая решимость". Больницу боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) использовали в качестве своего штаба.

6 декабря иракские силы безопасности попытались занять больничный комплекс Аль-Салем на востоке Мосула. Они отбили несколько контратак и укрепили свои позиции. Накануне они запросили у коалиции поддержку с воздуха. В итоге самолеты коалиции нанесли точечный удар по боевикам, говорится в сообщении.

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