Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену

Опубликовано 14.01.2017 в разделе комментариев 1

кризис евросоюз миграция литва
Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену

Правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной. 

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы. 

Ситуация на границе с Калининградской областью выглядит намного хуже. Современными техническими средствами здесь контролируется только треть рубежа. Этим пользуются контрабандисты и проводники нелегальных мигрантов.

От редакции: Я бы назвал это явление в политической психиатрии - "постсоветский синдром". Республики так долго прожили вместе, примерно как хорошие супруги - что теперь, как после "цивилизованного развода", хочется строить внутри прежней общей квартиры стены повыше и потолще, чтоб не слышать экс-супруга. То товарищей прибалтов беспокоит строительство Белорусской АЭС, то ещё что-то - затянувшиеся конвульсии от невозможности совместного проживания, однако, пора бы как-то уже научиться прятать в "стационар". А то ведь - и памятники выкорчёвывают, и стены строят - а лучше-то всё не живут. Причём это общий синдром - Украина, где уже напрочь забытый Яценюк вроде начинал строить нечто подобное, не исключение, а форвард.

Стена - та самая, которую считали, что разрушают навсегда в Берлине в конце 1989-го года, прорастает всё новыми и новыми рецидивами в самых неожиданных местах. Ведь капитализм, который "объединил" и Германию, и Евросоюз, имеет свои издержки - и всё то, от чего кто-то хочет отгородиться на своём отровке, будет порожаться и за пределами стены, вот чего господа буржуазные демократы понять не могут. Без СССР все экс-советские и европейские страны оказались перед  проблемами, которые в разы превышают уровень прежней опасности. И не стеной тут надо отгораживаться, а уничтожать внутри страны как класс тех, кто довёл её до сепаратно-беспомощного состояния.

Д.Ч. 

Новости по теме:

Лукашенко договорился с Евросоюзом о размещении сирийских беженцев

Литва выразила вулканическое недоумение по поводу "атомного инцидента" в дружбе РФ и Белоруссии



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Д.Ч.
Дмитрий г......Запорожье написал 14.01.2017 16:11
Просто от кацапорылой нечисти огораживаются кто как может.И с наступлением тепла строительство загарадительной системы в Украине вдоль границы с кацапомойкой будет продолжено.Кацапорылое зверье должно сидеть пока в вольере,который со временем превратится в клетку.Приговор последний и обжалованию не подлежит.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену (1)
Украина освобождается от слишком умных (4)
В Мосуле от бомбардировок коалиции очередные жертвы среди мирного населения (0)
Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране (30)
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает? (43)
И судья предложил прокурору начать камлания... (11)
И жизнь себе и свом детям будете продлевать за 5 тысяч рублей (7)
Вот мы и приблизились к торговле живым товаром (11)
РФ не будет вкладываться в новые энергоблоки Хмельницкой АЭС (3)
Порошенко, как и Янукович, подозревается в государственной измене (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Станиславское воеводство: Лимонов указал полякам отбирать области Украины
Дарья Митина Дарья Митина: Шалoм!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Терпилы
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Опустынивание России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss