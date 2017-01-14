Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену

Правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной.

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы.

Ситуация на границе с Калининградской областью выглядит намного хуже. Современными техническими средствами здесь контролируется только треть рубежа. Этим пользуются контрабандисты и проводники нелегальных мигрантов.

От редакции: Я бы назвал это явление в политической психиатрии - "постсоветский синдром". Республики так долго прожили вместе, примерно как хорошие супруги - что теперь, как после "цивилизованного развода", хочется строить внутри прежней общей квартиры стены повыше и потолще, чтоб не слышать экс-супруга. То товарищей прибалтов беспокоит строительство Белорусской АЭС, то ещё что-то - затянувшиеся конвульсии от невозможности совместного проживания, однако, пора бы как-то уже научиться прятать в "стационар". А то ведь - и памятники выкорчёвывают, и стены строят - а лучше-то всё не живут. Причём это общий синдром - Украина, где уже напрочь забытый Яценюк вроде начинал строить нечто подобное, не исключение, а форвард.

Стена - та самая, которую считали, что разрушают навсегда в Берлине в конце 1989-го года, прорастает всё новыми и новыми рецидивами в самых неожиданных местах. Ведь капитализм, который "объединил" и Германию, и Евросоюз, имеет свои издержки - и всё то, от чего кто-то хочет отгородиться на своём отровке, будет порожаться и за пределами стены, вот чего господа буржуазные демократы понять не могут. Без СССР все экс-советские и европейские страны оказались перед проблемами, которые в разы превышают уровень прежней опасности. И не стеной тут надо отгораживаться, а уничтожать внутри страны как класс тех, кто довёл её до сепаратно-беспомощного состояния.

Д.Ч.

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