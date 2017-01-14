Конфедерации Свободных Профсоюзов Казахстана не впервой предавать рабочих!

В четверг 12 января руководитель Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана (КНПК) Лариса Харькова выступила с пресс-конференцией в Шымкенте, где заявила, что прекращает борьбу за существование КНПК и призвала нефтяников, членов ее объединения прекратить голодовку протеста. Более того, она заявила, что голодовка нефтяников началась без ее ведома, то есть по инициативе самих рабочих.

Напомним, что в Мангистауской области шла голодовка членов профсоюза ТОО «Oil Construction Company», которые требовали сохранения своего объединения. Но в результате сговора руководства КНПК с властями, акция протеста рабочих была дезавуирована, и нефтяники были предоставлены сами себе.

Вот что заявила сама Лариса Харькова: «В настоящее время проводится акция голодовки в Мангистауской области. Там голодают наши члены профсоюза. Я думаю это нужно прекращать. Ничего не даст эта голодовка, а люди пострадают, тем более — это рабочие. И, хочу официально заявить, что голодовка рабочих ТОО «Oil Construction Company» со мной не согласовывалась, каких-либо указаний по проведению акций протеста я никому, в том числе представителям профсоюза Елеусинову и Кушакбаеву не давала».

Более того, Лариса Харькова заявила, что закрытие КНПК также было обоснованным и правильным! Вот ее слова:«Конфедерация независимых профсоюзов, согласно закона «О профессиональных союзах», в течении 6 месяцев, до августа 2016 года, должна была создать филиалы в 9 регионах. Органами юстиции нам было отведено дополнительное время — до конца 2016 года. Однако, мы не смогли набрать необходимое количество сторонников. В связи с чем, Министерство юстиции подало иск в суд об отмене регистрации и ликвидации КНП Республики Казахстан, что, на наш взгляд, является обоснованным».

Естественно, что нефтяникам и своим недавним членам профсоюза, которые не в курсе истории Конфедерации Свободных Профсоюзов Казахстана нынешнего КНПК, Лариса Харькова будет рассказывать сказки, что ее вынудили это сделать, что это просто такой хитрый ход, чтобы обмануть власти и т. д. На самом деле руководителям КСПК – КНПК не впервой предавать рабочих страны.

Возникшая на базе шахтерского НПГ, КСПК сразу же поддержала все инициативы назарбаевского правительства в деле массовой приватизации, а затем и увеличения пенсионного возраста и осуществления пенсионной реформы. Тогдашний руководитель КСПК Леонид Соломин лично пропагандировал пенсионную реформу по чилийскому образцу. Также КСПК в 90-е годы согласна была и с реформами трудового законодательства, против чего на новом этапе боролись рабочие ТОО «Oil Construction Company».

В 1997 году, когда горняки города Кентау в Южно-Казахстанской области, являющиеся членами профсоюзной организации, входящей в КСПК, пошли пешим маршем на Алма-Ату и были остановлены ОМОНом, Леонид Соломин таким же образом открестился от рабочих, как это сделала сейчас Лариса Харькова! Более того, организацию и членов постарались исключить из объединения! Об этом может красочно поведать руководитель бывшего профсоюза горняков города Кентау Геннадий Никитин.

Такую же зубатовскую и провокаторскую роль сыграл и Сергей Белкин, следующий руководитель КСПК — КНПК, когда инициировал возбуждение уголовного дела, способствовал аресту и осуждению известного деятеля Рабочего Движения Казахстана Сакена Жунусова. Причиной этому стало то, что Сакен Жунусов вместе со своими товарищами вел борьбу против приватизации шахт в Карагандинской области! Видеозапись интервью с Сакеном Жунусовым вытакже можете посмотреть в нашей публикации.

После расстрела нефтяников в Жанаозене руководство КСПК – КНПК также не сделало ничего, чтобы поддержать семьи убитых и арестованных! Никто из представителей этого объединения так и не приехал на судебный процесс к рабочим и жителям Жанаозена и Шетпе в 2012 году.

Впрочем, еще ранее куратор КНПК-КСПК глава глобального профсоюза пищевиков Кирилл Букетов в августе 2011 года напрочь отказал в поддержке бастующих нефтяников Мангистауской области, заявив, что это не профсоюзная борьба! Наступил момент раскрыть лица этих профбоссов, которые играли и играют в интересах транснациональных корпораций и работодателей! Думаю и нефтяникам ТОО «Oil Construction Company» также будет интересно почитать переписку с этим деятелем и куратором Ларисы Харьковой.

Реально солидарность в последние годы оказывала не буржуазная праволиберальная Международная Конфедерация Профсоюзов, куда вошла первой Федерация Профсоюзов Казахстана, признавшая правомерность репрессий в отношении нефтяников Жанаозена, а классовая Всемирная Федерация Профсоюзов. Именно Всемирная Федерация Профсоюзов, а не Харькова, Белкин и К выступила в защиту Амина Елеусинова и профсоюзных активистов, когда против него и его товарищей возбудили уголовное дело.

Мы считаем, что нефтяники должны разобраться на этом примере откровенного предательства, кто их друг и соратник, а кто их враг и предатель!

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